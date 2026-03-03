SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    A pesar de alza de más de 6,5% del petróleo, los mercados globales moderan su reacción inicial frente a conflicto en Irán

    Mientras las bolsas de Asia y Europa cerraron con fuertes bajas, con los sectores de aerolíneas golpeados y los productores de petróleo al alza, los índices de EE.UU. terminaron mixtos. En Chile el Ipsa perdió 3,02% y el dólar subió $10,6, a $881,80.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Durante el fin de semana Estados Unidos en conjunto con Israel realizó un operativo militar en Irán que resultó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei. La continuidad de los ataques y la respuesta ofensiva de Irán generaron un fuerte salto en los precios del petróleo y golpearon fuerte a las bolsas globales, aunque durante la jornada los mercados de EE.UU. moderaron su reacción inicial.

    El barril del petróleo Brent, de referencia para Europa, alcanzó máximos en un año, al subir 7,6%, hasta US$78,41 - al cierre de esta edición-, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos y también para Chile, avanzó más de 6,5% hasta US$71,4 - al cierre de esta edición-, lo que también supone su nivel más alto desde enero 2025.

    “En su primera jornada, el petróleo abrió con una volatilidad significativamente mayor, registrando un alza cercana al 12%. Sin embargo, tras esta reacción inicial, hemos observado una moderación en los movimientos del mercado. La principal interrogante para los inversionistas sigue siendo cuánto tiempo podría prolongarse esta escalada geopolítica”, dijo Ignacio Mieres, de XTB.

    Dólar y cobre

    El VIX, índice que mide la volatilidad para el mercado de EE.UU., también conocido como el índice del miedo, alcanzó los 23,4 puntos durante esta jornada, su mayor nivel desde fines de noviembre según TradingView, dando cuenta de los mayores temores por parte de los inversionistas.

    Esta incertidumbre se tradujo en un alza en los activos de refugio en desmedro de la renta variable. El oro registró un precio de US$ 5.385,14 la onza, un incremento cercano al 2%.

    En tanto, el cobre sufrió una caída de 1,56% en la Bolsa de Metales de Londres (BML), aunque sostuvo los US$ 6 por libra (US$ 6,01).

    No sólo el oro actuó como activo refugio, también lo hizo el dólar. El dollar index - que mide a la moneda de EE.UU. frente a otras paridades - saltó 0,96% al cierre de esta edición. Con este telón de fondo, en Chile el tipo de cambio se empinó $10,60 respecto al cierre de este viernes y llegaba a un valor de $881,80 la unidad, su mayor valor desde el 20 de enero de este año ($885,95).

    Con esto, el dólar completó tres jornadas consecutivas con avances, donde sumó $25,8. Además, el dólar viene de tres semanas seguidas con avances, donde ganó $15,50.

    Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam, señaló que el escenario geopolítico “ha presionado al peso chileno, aunque también han incidido las oscilaciones recientes del cobre y el débil resultado del Imacec conocido hoy, que se ubicó en terreno contractivo y por debajo de las previsiones del mercado, profundizando la incertidumbre”.

    Este lunes al Banco Central reportó que el Imacec cayó un 0,1% en enero, cuando las expectativas de mercado esperaban un alza en torno a 1%.

    Las bolsas mundiales y el Ipsa

    En medio de la búsqueda de los inversionistas de refugio ante la mayor incertidumbre global, las acciones de algunos de los principales mercados globales se vieron fuertemente golpeadas.

    Los títulos globales agrupados en el MSCI World registraron una caída del 0,35%, mientras que el índice paneuropeo Eurostoxx 50 retrocedió un 2,38% durante la jornada. Más temprano, en Asia, el Hang Seng, de Hong Kong, perdió 2,14%, mientras que el Nikkei de Japón cayó 1,35%.

    Pero ni los mercados europeos ni asiáticos alcanzaron a sentir la moderación de los sentimientos de los inversionistas. En EE.UU. los principales selectivos llegaron a caer más de 1%, pero lograron cerrar al alza tras percibir un conflicto acotado sin grandes disrupciones en el mercado del petróleo.

    Mientras el industrial Dow Jones perdió 0,15%, el índice S&P500 y el tecnológico Nasdaq se empinaron 0,04% y 0,36%, respectivamente.

    Sin embargo, al interior de los índices se produjeron diferencias relevantes entre los sectores. En Nueva York, Exxon Mobil cerró la jornada con un alza de 1,13% a pesar de haber trepado más de 4%. Por su parte, Chevron de 1,47%, aunque abrió la sesión empinándose en torno a 4%. En Europa, TotalEnergies ganó 3%, mientras que Shell anotó un alza de 2,5%.

    En el sector energía las noruegas Vår Energi y Equinor anotaron aumentos superiores al 9%. Otro sector al alza fue defensa, donde la británica BAE Systems subió 6,11%, en tanto la italiana Leonardo trepó 2,5% y la alemana Renk un 3,58%.

    Por contrapartida, los sectores más golpeados a nivel global fueron las aerolíneas. Delta y United Airlines cayeron más de un 5% cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado, pero al cierre la primera anotó un retroceso de 2,2%, mientras que la segunda cayó 2,9%.

    La tendencia se repitió en Chile. Latam Airlines fue la segunda acción con la mayor caída: -5,5%, sólo superada por la pérdida de 6,17% de Falabella.

    El Ipsa cayó 3,02% en la jornada, la peor baja desde abril de 2025 y el segundo peor resultado de Latinoamérica, después del colombiano Colpac (-3,4%).

    Por otra parte, Vapores tuvo un alza de 3,7% debido, en parte, a su participación en la alemana Hapag-Lloyd, que también marcó un crecimiento (6,4%) por el encarecimiento del transporte marítimo.

    A pesar del panorama desalentador Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA, considera que este conflicto no debería tener “el impacto y la duración de lo observado en 2022 durante el inicio de la invasión rusa a Ucrania”, debido principalmente a la presión mundial para reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, cree que puede sentirse un impacto importante “si el conflicto se prolonga o escala, y los impactos en precios energéticos, las condiciones financieras y las expectativas se acumulan”.

    Con todo esto, Guzmán asegura que lo acontecido no justifica “de momento un cambio en la visión de recomendación”, además de mantener “la apuesta por los activos de riesgo, donde los recientes eventos geopolíticos refuerzan nuestra posición negativa en Europa, región que se vería afectada vía precios del gas licuado. Por otra parte, seguimos positivos en acciones emergentes y el crédito, financiados por Tesoros”.

    Más sobre:MercadoPetróleBolsasEEUU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Confirman primer caso autóctono de dengue en Isla de Pascua desde 2024

    Reportan incendio en embajada de EE.UU. en Arabia Saudita tras presunto ataque iraní

    SQM proyecta aumento de 12% en producción de litio en firma conjunta con Codelco, tras ganancias de US$588 millones en 2025

    Klaus Kaempfe, de Credicorp, por conflicto en Irán: “Vemos una posibilidad de entrada al Ipsa”

    Nueva modalidad de Fonasa: Cid reconoce que adjudicación queda para futuro gobierno y revela interés de Zurich en trato directo

    Conflicto EEUU-Irán: expertos proyectan alza en precio de bencinas en marzo, pero ven efecto acotado en inflación

    Lo más leído

    1.
    Costanera Center sigue siendo el mall con más ventas, pero Parque Arauco Kennedy estrecha distancia

    Costanera Center sigue siendo el mall con más ventas, pero Parque Arauco Kennedy estrecha distancia

    2.
    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    3.
    Tras ventas en Nexans: ¿Qué trama el grupo Luksic con tanto dinero en caja?

    Tras ventas en Nexans: ¿Qué trama el grupo Luksic con tanto dinero en caja?

    4.
    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Confirman primer caso autóctono de dengue en Isla de Pascua desde 2024
    Chile

    Confirman primer caso autóctono de dengue en Isla de Pascua desde 2024

    El efecto del alza en los requisitos de postulación: matrícula preliminar de pedagogías baja un 12,4%

    Reforma política: Gobierno propondrá indicación para fusionar partidos en riesgo de disolución

    SQM proyecta aumento de 12% en producción de litio en firma conjunta con Codelco, tras ganancias de US$588 millones en 2025
    Negocios

    SQM proyecta aumento de 12% en producción de litio en firma conjunta con Codelco, tras ganancias de US$588 millones en 2025

    Klaus Kaempfe, de Credicorp, por conflicto en Irán: “Vemos una posibilidad de entrada al Ipsa”

    A pesar de alza de más de 6,5% del petróleo, los mercados globales moderan su reacción inicial frente a conflicto en Irán

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells
    El Deportivo

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte
    Cultura y entretención

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Reportan incendio en embajada de EE.UU. en Arabia Saudita tras presunto ataque iraní
    Mundo

    Reportan incendio en embajada de EE.UU. en Arabia Saudita tras presunto ataque iraní

    “Por graves riesgos de seguridad”: EE.UU. llama a sus ciudadanos a abandonar de inmediato 14 países de Medio Oriente

    Embajador israelí: “Tenemos una oportunidad que si el pueblo iraní, realmente sale a las calles de alguna manera, pueda derrotar a este régimen”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras