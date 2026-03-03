A pesar de alza de más de 6,5% del petróleo, los mercados globales moderan su reacción inicial frente a conflicto en Irán

Durante el fin de semana Estados Unidos en conjunto con Israel realizó un operativo militar en Irán que resultó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei. La continuidad de los ataques y la respuesta ofensiva de Irán generaron un fuerte salto en los precios del petróleo y golpearon fuerte a las bolsas globales, aunque durante la jornada los mercados de EE.UU. moderaron su reacción inicial.

El barril del petróleo Brent, de referencia para Europa, alcanzó máximos en un año, al subir 7,6%, hasta US$78,41 - al cierre de esta edición-, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos y también para Chile, avanzó más de 6,5% hasta US$71,4 - al cierre de esta edición-, lo que también supone su nivel más alto desde enero 2025.

“En su primera jornada, el petróleo abrió con una volatilidad significativamente mayor, registrando un alza cercana al 12%. Sin embargo, tras esta reacción inicial, hemos observado una moderación en los movimientos del mercado. La principal interrogante para los inversionistas sigue siendo cuánto tiempo podría prolongarse esta escalada geopolítica”, dijo Ignacio Mieres, de XTB.

Dólar y cobre

El VIX, índice que mide la volatilidad para el mercado de EE.UU., también conocido como el índice del miedo, alcanzó los 23,4 puntos durante esta jornada, su mayor nivel desde fines de noviembre según TradingView, dando cuenta de los mayores temores por parte de los inversionistas.

Esta incertidumbre se tradujo en un alza en los activos de refugio en desmedro de la renta variable. El oro registró un precio de US$ 5.385,14 la onza, un incremento cercano al 2%.

En tanto, el cobre sufrió una caída de 1,56% en la Bolsa de Metales de Londres (BML), aunque sostuvo los US$ 6 por libra (US$ 6,01).

No sólo el oro actuó como activo refugio, también lo hizo el dólar. El dollar index - que mide a la moneda de EE.UU. frente a otras paridades - saltó 0,96% al cierre de esta edición. Con este telón de fondo, en Chile el tipo de cambio se empinó $10,60 respecto al cierre de este viernes y llegaba a un valor de $881,80 la unidad, su mayor valor desde el 20 de enero de este año ($885,95).

Con esto, el dólar completó tres jornadas consecutivas con avances, donde sumó $25,8. Además, el dólar viene de tres semanas seguidas con avances, donde ganó $15,50.

Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam, señaló que el escenario geopolítico “ha presionado al peso chileno, aunque también han incidido las oscilaciones recientes del cobre y el débil resultado del Imacec conocido hoy, que se ubicó en terreno contractivo y por debajo de las previsiones del mercado, profundizando la incertidumbre”.

Este lunes al Banco Central reportó que el Imacec cayó un 0,1% en enero, cuando las expectativas de mercado esperaban un alza en torno a 1%.

Las bolsas mundiales y el Ipsa

En medio de la búsqueda de los inversionistas de refugio ante la mayor incertidumbre global, las acciones de algunos de los principales mercados globales se vieron fuertemente golpeadas.

Los títulos globales agrupados en el MSCI World registraron una caída del 0,35%, mientras que el índice paneuropeo Eurostoxx 50 retrocedió un 2,38% durante la jornada. Más temprano, en Asia, el Hang Seng, de Hong Kong, perdió 2,14%, mientras que el Nikkei de Japón cayó 1,35%.

Pero ni los mercados europeos ni asiáticos alcanzaron a sentir la moderación de los sentimientos de los inversionistas. En EE.UU. los principales selectivos llegaron a caer más de 1%, pero lograron cerrar al alza tras percibir un conflicto acotado sin grandes disrupciones en el mercado del petróleo.

Mientras el industrial Dow Jones perdió 0,15%, el índice S&P500 y el tecnológico Nasdaq se empinaron 0,04% y 0,36%, respectivamente.

Sin embargo, al interior de los índices se produjeron diferencias relevantes entre los sectores. En Nueva York, Exxon Mobil cerró la jornada con un alza de 1,13% a pesar de haber trepado más de 4%. Por su parte, Chevron de 1,47%, aunque abrió la sesión empinándose en torno a 4%. En Europa, TotalEnergies ganó 3%, mientras que Shell anotó un alza de 2,5%.

En el sector energía las noruegas Vår Energi y Equinor anotaron aumentos superiores al 9%. Otro sector al alza fue defensa, donde la británica BAE Systems subió 6,11%, en tanto la italiana Leonardo trepó 2,5% y la alemana Renk un 3,58%.

Por contrapartida, los sectores más golpeados a nivel global fueron las aerolíneas. Delta y United Airlines cayeron más de un 5% cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado, pero al cierre la primera anotó un retroceso de 2,2%, mientras que la segunda cayó 2,9%.

La tendencia se repitió en Chile. Latam Airlines fue la segunda acción con la mayor caída: -5,5%, sólo superada por la pérdida de 6,17% de Falabella.

El Ipsa cayó 3,02% en la jornada, la peor baja desde abril de 2025 y el segundo peor resultado de Latinoamérica, después del colombiano Colpac (-3,4%).

Por otra parte, Vapores tuvo un alza de 3,7% debido, en parte, a su participación en la alemana Hapag-Lloyd, que también marcó un crecimiento (6,4%) por el encarecimiento del transporte marítimo.

A pesar del panorama desalentador Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA, considera que este conflicto no debería tener “el impacto y la duración de lo observado en 2022 durante el inicio de la invasión rusa a Ucrania”, debido principalmente a la presión mundial para reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, cree que puede sentirse un impacto importante “si el conflicto se prolonga o escala, y los impactos en precios energéticos, las condiciones financieras y las expectativas se acumulan”.

Con todo esto, Guzmán asegura que lo acontecido no justifica “de momento un cambio en la visión de recomendación”, además de mantener “la apuesta por los activos de riesgo, donde los recientes eventos geopolíticos refuerzan nuestra posición negativa en Europa, región que se vería afectada vía precios del gas licuado. Por otra parte, seguimos positivos en acciones emergentes y el crédito, financiados por Tesoros”.