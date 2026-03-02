Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril

En medio de una escalada regional en el Oriente Próximo, con bombardeos estadounidenses e israelíes en contra de Irán, las preocupaciones por los posibles efectos en el petróleo se han intensificado, puesto que podría hacerse más caros los costos de transporte.

Irán es actualmente el cuarto mayor productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), con una producción diaria de 3,3 millones de barriles de crudo diarios. Los hechos de este sábado han generado preocupación no solo por la detención en la producción de la nación islámica, sino por las amenazas de cerrar el estrecho de Ormuz.

“El primer y más inmediato factor de riesgo es el mercado del petróleo. El Estrecho de Ormuz concentra aproximadamente el 20% de la oferta mundial de crudo, y ante la declaración iraní de cierre de esta vía marítima (con amenazas directas a los buques en tránsito) estamos frente a un evento de shock a corto plazo sobre el precio del barril“, explicó al respecto el head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, Ignacio Mieres.

“Esa incertidumbre puede acarrear, por una parte, un incremento del precio del petróleo, lo cual ya estamos viendo, vemos que ya el precio del petróleo ha repuntado en forma significativa, principalmente los contratos de corto plazo”, asegura Juan Ortiz, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP).

De acuerdo a lo reportado por Reuters, el valor del Brent escaló cerca de 10% a cerca de US$80 por barril, puesto que en el viernes alcanza un valor de US$73. Ya en ese entonces marcaba su nivel más alto desde julio, ante los potenciales ataques. A raíz de esta preocupación, el Brent acumulaba un alza de 19% en el año y el WTI de 16%, según menciona un análisis de Bloomberg.

Los analistas de dicho medio apuntan a que si Irán cumple la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz, el petróleo podría subir hasta los US$108 por barril.

Juan Ortiz estima que “un incremento tan significativo debería llevar a un alza de al menos $350 pesos por litro para las gasolinas. En un escenario de un tipo de cambio en torno a $900 por dólar. Está alza se contendría por medio de la operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), con alzas cada tres semanas en torno a $30 por litro aproximadamente”, proyecta. Añade, a su vez, que el efecto sería mayor en caso de un tipo de cambio más depreciado.

Para el investigador, el alza por sobre los US$100 por barril es un escenario pesimista.

El economista Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines consultores, dice que los efectos de la compra mayoristas son inmediatos. “Sin embargo, para el consumidor final esto depende de cuando se traspasa el aumento de precios. Por ejemplo, en el caso de la gasolina que está afecta al mecanismo de estabilización de precios en que estos se ajustan cada tres semanas, el efecto se verá a partir del tercer jueves de marzo”, relata.

“Es probable que para esa fecha parte del alza que se observará a partir del lunes 2 probablemente se habrá disipado. En general lo que debería ocurrir es que los precios de los derivados del petróleo suban, pero este efecto, en el caso más probable, será decreciente y durará poco tiempo, tal vez no más de uno o dos meses”, afirma Fernández.

Mieres recalca que “a nivel macroeconómico, el efecto es directo, debido a que el petróleo se transa a precio único en los mercados globales, lo que significa que cualquier perturbación en la oferta genera un choque energético que se propaga hacia todas las economías, independientemente de si importan o no desde Oriente Medio.

Para el caso de Chile “el riesgo no es de desabastecimiento, sino de precio. Chile no importa petróleo desde Oriente Medio, por lo que no enfrentará un corte directo en el suministro físico. Sin embargo, dado que importa entre el 97% y el 98% del petróleo que consume y no cuenta con reservas estratégicas prolongadas, quedará plenamente expuesto a la presión de precios internacional”.

Aumento de producción

Para poder hacer frente a la situación, la OPEP+ anunció el domingo un aumento en la producción de petróleo en 206 mil barriles por día, ante las “perspectivas económicas mundiales estables y los sólidos fundamentos actuales del mercado, que se reflejan en los bajos niveles de las reservas de petróleo”.

La OPEP+ busca así deshacer paulatinamente el recorte realizado en abril del 2023, cuando se determinó reducir la producción en 1,65 millones de barriles por día. La entidad señaló que seguirá vigilando el estado de los mercados y que sostendrá una próxima junta el próximo 5 de abril de 2026.

Ignacio Mieres, analista de XTB Latam, apunta a que “dicho incremento resulta insuficiente en caso de que el cierre (del Estrecho de Ormuz) se materialice de forma efectiva y sostenida. Ningún aumento marginal de producción podría compensar en el corto plazo una perturbación de esa magnitud sobre la oferta global”, declara.

Fernández declara que no mitigará los efectos completamente, “pero sí parcialmente. Hay mucha capacidad ociosa disponible en el mundo que puede reemplazar la que se pierda en algunos países del Medio Oriente”.

“Es poco probable que esta medida calme los mercados”, dijo Jorge León, analista de Rystad, sobre la determinación por parte de la OPEP+.

Arturo Frei, gerente general de Renta4, adelanta que este lunes “debiera abrir con una volatilidad importante, con el dólar, el petróleo y el oro al alza y con los mercados de renta variable y los de renta fija de largo plazo a la baja. Es algo que generalmente pasa cuando hay atentados o temas que pueden tener represalias”.

“Por lo general es algo que dura una o dos semanas y luego las bolsas se recuperan y aprenden a convivir con las crisis geopolíticas”, añade.

Ortiz precisa que “probablemente se tienda a depreciar el peso con respecto al dólar, y obviamente genera impactos negativos en la bolsa de valores, una caída del precio de las acciones, incremento en la demanda de bonos del tesoro como activos de refugio, y presumiblemente también un incremento del precio del oro. Cuando enfrentamos situaciones bélicas de crisis, en últimas, el mercado tiende a refugiarse en activos más seguros”.