Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

Los principales mercados del mundo cerraron al alza este miércoles, en una jornada donde los inversionista moderaron sus temores luego de los anuncios hechos por EE.UU. durante la noche del martes.

En concreto, Washington informó que brindará respaldo activo a la navegación comercial y desplegará escoltas navales para los buques petroleros que transiten por el Golfo Pérsico, y ofrecerá coberturas a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

Junto con ello, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó este miércoles que la Casa Blanca prepara acciones adicionales para garantizar el suministro. En entrevista con el programa Squawk Box de CNBC, la autoridad señaló: “Tenemos una serie de anuncios que vamos a hacer. Comenzamos ayer con el anuncio de que la DFC proporcionará el seguro tanto para los transportistas de crudo como para los buques de carga que operan en el Golfo”.

Con este telón de fondo, en el mercado de Londres el crudo Brent del Mar del Norte anotó un alza de solo 0,39%, situándose al cierre de esta edición en US$ 81,18. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia directa para el mercado chileno y EE.UU., cotizó en Nueva York en torno a los US$ 75,21 por barril, una leve subida de 0,89%. Incluso, durante parte del día ambos precios cotizaron a la baja.

La contención de los temores de los inversionistas se tradujo en una caída del dólar a nivel global. El dollar index -que mide a la divisa frente a una canasta de monedas- descendió 0,25%, hasta los 98,76 puntos.

El desempeño global de la moneda tuvo sus efectos en Chile, donde el dólar retrocedió $4,75 y perforó la barrera sicológica de los $900, para cerrar la jornada en $897,75, luego de que la jornada anterior anotara una fuerte alza de $20.

Sebastián Castellanos, senior account manager de la plataforma XTB Latam, señaló que “el contexto externo continúa siendo el principal catalizador, el alza del precio del petróleo producto de la escalada del conflicto en Medio Oriente ha elevado las expectativas de inflación en Estados Unidos”.

Gasolinas al alz en el país

Pese a las mejores noticias externas, en Chile la Enap informó que los precios de las bencinas subirían en promedio $20 por litro a contar de la medianoche.

El mayor valor tiene lugar debido a la incertidumbre en Medio a Oriente que existía ya la semana pasada, de forma previa a la concreción de los bombardeos del fin de semana. Por ello, se espera que el efecto mayor, es decir una vez producido el conflicto, se refleje en una nueva alza proyectada para fines de marzo.

En concreto, Enap detalló que a partir de este jueves 5 de marzo el precio de la gasolina de 93 octanos subirá $18,8 por litro y el de la de 97 octanos se incrementará en $20,9 por litro, sumando su segundo aumento consecutivo.

Así el valor promedio, equivalente a la gasolina de 95 octanos, subirá $19,85 por litro.

En tanto, el valor del diésel anotará un incremento de $19,3 por litro.

La estatal establece precios referenciales para las gasolinas cada tres semanas y el próximo reajuste corresponderá a los valores que regirán desde el jueves 26 de marzo.

Las bolsas

El mayor optimismo global entregó oxígeno a los mercados mundiales. En EE.UU. el Dow Jones avanzó 0,49%, el S&P 500 ganó 0,78%%, mientras que el Nasdaq Composite se elevó 1,29%.

Más temprano, Europa también volvió a terreno positivo. En Londres el FTSE100 avanzó 0,8%, el CAC40 de Francia un 0,79% y el DAX alemán saltó 1,74%.

Sin embargo, la recuperación no alcanzó a Asia, cuyos mercados cerraron previo a la apertura en Europa. Así, el índice Kospi de Corea del Sur registró su peor caída diaria histórica, al cerrar con un descenso de 12,1%, hasta los 5.093,54 puntos, ampliando las pérdidas de la sesión anterior en un contexto de retrocesos generalizados en la región.

En Chile, por el contrario, la bolsa se acopló al optimismo de los mercados en EE.UU. Así, el Ipsa cerró con un sólido avance de 2,42%, dato que si bien no logra recuperar todo lo perdido en estos dos días, sí le sirve para situarse una vez más en el terreno de las ganancias en el balance del año (0,15%).

Renta4 señaló en un informe que el alza de este miércoles “se explicaría por la comparecencia de Marco Rubio ante líderes del Congreso para explicar las razones del ataque conjunto con Israel a Irán, donde se espera que dicha comparecencia pueda arrojar alguna noticia positiva”.

“Asimismo, también puede haber sido bien recibido por el mercado el hecho que un ataque de un submarino de EE.UU. haya hundido un buque de guerra iraní, además de algunos datos macro del país”, indicó la intermediaria.

Por su parte, Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, destacó que el Ipsa lleva cuatro jornadas con fuertes volúmenes transados producto de rebalanceos de índices internacionales, algo que es positivo porque “hay fuertes sumas de poder comprador lo que significa que aún hay interés”.