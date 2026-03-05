El precio del petróleo pone fin a la pausa y se instala en nuevos máximos desde mediados de 2024

El precio del petróleo registraba alzas este jueves en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente vinculada al conflicto con Irán.

Los futuros del crudo estadounidense WTI subían 3,7% y se transaban sobre los US$77,46 por barril, mientras que el referente europeo Brent avanzaba más de 2%, superando los US$84,37 por barril.

Se tratan de precios que no se veían desde mediados de 2024, de acuerdo a los registros de Tradingview.

El movimiento se produce luego de una semana marcada por fuertes variaciones en el mercado energético, en un contexto en que los inversionistas siguen de cerca el impacto potencial del conflicto sobre el suministro de crudo en la región.

Cuál es el precio del petróleo hoy Andres Perez

Durante la jornada previa, sin embargo, los precios habían mostrado cierta estabilización tras el salto inicial registrado a comienzos de la semana. Los futuros del WTI cerraron el miércoles con un alza marginal de 0,13%, mientras que el Brent terminó la sesión prácticamente sin cambios.

Las preocupaciones por eventuales interrupciones en el suministro de petróleo y gas desde Medio Oriente se moderaron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara el martes que su país se prepara para proporcionar seguros de riesgo y escoltas a los buques que transiten por el Golfo Pérsico.

La iniciativa busca asegurar la continuidad del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca de 20% del suministro mundial de petróleo.

Cuál es el precio del petróleo hoy Vasily Fedosenko

No obstante, la Casa Blanca no entregó un calendario sobre cuándo la ruta será completamente segura para los petroleros.

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó en una conferencia con periodistas que el país está “ganando decisivamente” el conflicto con Irán y que más fuerzas militares están llegando a la región.

En este escenario, los inversionistas continúan monitoreando el desarrollo de los acontecimientos y su posible impacto en el mercado energético global.