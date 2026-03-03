Trump anuncia protección con escoltas y seguros para buques petroleros en el golfo Pérsico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración garantizará la protección de los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, en respuesta a las crecientes hostilidades en la región.

Su anuncio se enmarca en la decisión de Irán de cerrar el paso, amenazando de atentar contra cualquier buque que intente pasar. Esta situacion llevó a Arabia Saudita a pausar sus operaciones en la refinería Ras Tanura y a Qatar a suspender su producción de gas natural.

En concreto, Trump informó a través de sus redes sociales que ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) poner a disposición seguros y garantías “a un precio muy razonable” para asegurar la continuidad del flujo energético por el golfo Pérsico. Sumando a las medidas Trump aseguró que de ser necesario ”la Armada de los Estados Unidos empezará a escoltar los buques por el estrecho de Ormuz”.

El mandatario concluyó su anuncio reafirmando el compromiso de Estados Unidos por garantizar “el libre flujo de energía al mundo” y advirtiendo que próximamente se anunciarán más acciones.

Tras las noticias, los dos principales indicadores del mercado petrolero mostraron caídas. El precio Brent reaccionó inicialmente a la baja con una caída de 3,2% hasta US$78,36 y el West Texas Intermediate (WTI) un 3,4% hasta US$72,2. No obstante en las dos horas siguientes los crudos revirtieron la tendencia retornando a sus precios iniciales de US$81,59 y US$74,74, respectivamente.