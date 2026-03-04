El petróleo modera su avance mientras EE.UU. garantiza la seguridad en el Golfo Pérsico

Los precios del petróleo se encaminan este miércoles a su tercera jornada consecutiva de ganancias, aunque con una volatilidad significativamente menor a la registrada a inicios de semana tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pese a que los enfrentamientos con misiles persisten en Medio Oriente y no hay señales de una tregua cercana —lo que mantiene en vilo a los mercados—, la curva de ascenso de los precios se ha estabilizado.

Esta moderación coincide con las medidas de contingencia anunciadas por la Casa Blanca para mitigar el riesgo de suministro.

Intervención de Washington en el Golfo

Ante la preocupación global por posibles bloqueos en las rutas comerciales, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos proporcionará seguros estatales a los buques tanque que operen en el Golfo Pérsico. El objetivo es garantizar la navegabilidad a través del Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el flujo energético mundial.

Además, el mandatario estadounidense aseguró que la Armada está preparada para escoltar embarcaciones comerciales en la zona si las condiciones de seguridad así lo requieren.

Cotización de los mercados

En este escenario de tensión controlada, los indicadores de referencia muestran los siguientes movimientos:

WTI (Nueva York): El crudo de referencia para Chile sube un 0,89% , situándose en US$ 75,19 por barril, su valor más alto desde inicios de 2025.

Brent (Londres): El referente europeo avanza un 1,43%, superando los US$ 82, niveles que no se registraban desde mediados de 2024.

Con todo, algunos dudas de la efectividad de la escolta estadounidense para proteger el normal suministro. Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance dijo que los analistas advierten que el anuncio reduce la prima de riesgo en el margen, pero no normaliza los flujos.

“Suprimir la capacidad iraní para atacar barcos con misiles y drones tomará semanas, no horas”, sostuvo.