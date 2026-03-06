Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán se convirtió en el nuevo foco de incertidumbre para los inversionistas. Las hostilidades comenzaron el sábado pasado, generando pánico y una fuerte volatilidad especialmente en el mercado bursátil.

Los ataques cruzados no han cesado. Por el contrario, se han intensificado y las esquirlas han llegado a otros países como El Líbano., Qatar y Arabia Saudita, entre otros.

Y no se tratan de cualquier país. La zona del Golfo Pérsico es la más relevante en materia de producción petrolera y es justamente este mercado, junto con el del gas, el más afectado por el conflicto.

En el arranque de las operaciones del lunes, los precios del crudo reaccionaron al ataque contra Irán con fuertes alzas cercanas al 18%. Y aunque en los días siguientes se vieron algunas correcciones, lo cierto es que los precios continuaron subiendo.

Petróleo en US$ 150

El barril del petróleo WTI, que sirve de referencia para Chile, se cotizaba al cierre de esta edición en US$ 87,7, esto es una fuerte alza de 8,2% respecto a la sesión previa. Con este resultado, el barril que se transa en Nueva York acumula un salto de 31,7% en estos cinco días.

En estos mismos cinco días, el petróleo Brent acumula un incremento de 24% y al cierre de esta edición se situaba en niveles no vistos desde octubre de 2023 .

Cómo le fue a bolsas y mercados tras guerra en Medio Oriente Vasily Fedosenko

En el mercado del gas, el incremento supera el 10%.

En ese contexto, el Financial Times informó que el ministro de Energía de Qatar advirtió que la guerra en la región podría llevar a los exportadores del Golfo a detener los envíos “en cuestión de días”.

Saad al-Kaabi señaló al medio que el precio del crudo podría alcanzar los US$ 150 por barril en las próximas semanas si los petroleros no logran atravesar el Estrecho de Ormuz.

Los precios también reaccionaron a noticias provenientes de Estados Unidos, reporta CNBC.

Durante la noche retrocedieron momentáneamente luego de que Washington otorgara una exención de 30 días a India —tercer mayor importador de petróleo del mundo— para reanudar compras de crudo ruso . Previamente, el país había enfrentado aranceles “de penalización” de 25% por adquirir petróleo ruso, los que fueron retirados el mes pasado.

Cómo le fue a bolsas y mercados tras guerra en Medio Oriente Shaati

“Observamos que el principal riesgo no radica tanto en el nivel actual del precio como en la duración del episodio: un petróleo sostenidamente elevado podría desencadenar un shock inflacionario de consideración, alimentando una mayor volatilidad en los mercados financieros y ejerciendo presión sobre los activos de riesgo y las divisas emergentes”, advirtió Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam.

Para Chile, que el petróleo suba con tanta fuerza como lo ha hecho hasta ahora es una mala noticia porque importa casi todo el crudo que consume, por lo que un alza internacional suele terminar presionando el precio de los combustibles.

“Durante esta semana, los mercados estuvieron marcados principalmente por la tensión geopolítica en Medio Oriente. Los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán generaron mucha incertidumbre global, y cuando eso ocurre los inversionistas suelen reaccionar con cautela”, dijo Sebastián Martínez, analista de XTB Latam.

Dólar en máximos del año y desplome del Ipsa

El peso de la guerra en Medio Oriente ha golpeado con fuerza a los mercados emergentes y Chile no ha sido la excepción. En la sesión de hoy, la Bolsa de Santiago ya registra una caída de 0,83%, llevando al Ipsa, su principal indicador, hasta los 10.203 puntos.

Con este resultado, el índice acumula una contracción de 7,66% en estos cinco días de operaciones tras el ataque contra Irán.

Cómo le fue a bolsas y mercados tras guerra en Medio Oriente JAVIER SALVO/ATON CHILE

En este periodo, SQM, la empresa con mayor market cap del mercado local, retrocede 5,73%, mientras que su escolta en esa medida, el Banco de Chile, pierde un 7,61%. Entre los grandes valores del Ipsa, Falabella es uno de los más afectados con un derrumbe que roza el 10%, pérdidas que superan el 8% en el caso del Banco Santander, la cuarta empresa con mayor capitalización de mercado del país.

Uno de los termómetros de la incertidumbre ha sido el dólar, que ha recuperado su condición de activo refugio en estas situaciones. La divisa estadounidense quebró durante esta semana la resistencia de los $ 900.

Solo en la jornada de hoy, la divisa estadounidense salta más de $ 10, acercándose rápidamente hacia la barrera de los $ 930, un nivel no visto desde comienzos de diciembre de 2025.

En el balance de la semana, el dólar acumula un salto de 6,67%.

Cómo le fue a bolsas y mercados tras guerra en Medio Oriente JAVIER TORRES/ATON CHILE

“El dólar estadounidense se fortalece frente al peso chileno (...) reflejando un escenario de aversión al riesgo , donde los inversionistas priorizan activos defensivos ante la incertidumbre global”, comentó Carlos Guayara, cofundador de TRII.

La caída del peso chileno pudo ser mayor. Claro porque el precio del cobre se mantuvo relativamente resiliente al conflicto armado que mantiene en vilo al mundo.

El metal rojo se cotizó en US$ 5,81 en la Bolsa de Metales de Londres y en la semana el retroceso llega a un 4,76% “solamente”.

“La semana estuvo marcada por un shock geopolítico y un cambio hacia una postura más defensiva en los mercados globales . En el plano estructural, el escenario de oferta sigue siendo ajustado en 2026, lo que sostiene niveles elevados de precio, pero la dinámica de corto plazo estuvo dominada por el aumento del riesgo, el alza de la energía y el repliegue de posiciones en activos cíclicos”, dijo Cochilco en su informe semanal.

Wall Street más volátil que rojo

Cuando suceden estos episodios de inestabilidad geopolítica, las miradas de los inversionistas van de manera inmediata a Wall Street, el principal referente para los mercados.

Y aunque los principales indicadores no han caído tanto como otros índices bursátiles, la volatilidad sí ha agitado a los inversionistas.

Durante la semana, Dow Jones llegó a perder más de 1.200 puntos en un corto periodo de tiempo, recuperando 800 unidades en un solo día.

“Los mercados se mantienen en modo de aversión al riesgo a medida que aumenta la preocupación por la duración del conflicto y las posibles interrupciones del suministro energético”, declaró Angelo Kourkafas, estratega sénior de inversión global de Edward Jones, citado por CNBC.

Cómo le fue a bolsas y mercados tras guerra en Medio Oriente Brendan McDermid

Añadió que el alza en los precios del petróleo en EE. UU. está agravando la preocupación por la inflación, lo que podría presionar el gasto del consumidor.

Sin duda, añadió Kourkafas, “los cambios estructurales han reducido la vulnerabilidad de Estados Unidos a las crisis petroleras. En nuestra opinión, el petróleo probablemente tendría que mantenerse por encima de los 100 dólares durante un período prolongado para desacelerar significativamente el crecimiento económico. Estados Unidos ha sido un exportador neto de petróleo desde 2019, y su economía consume mucha menos energía que antes”.

En el balance de estos cinco días posguerra, el Dow Jones acumula una caída de 4,46% mientras que el S&P 500 muestra un retroceso de solo 0,83%.

Los índices estadounidenses han amortiguado su derrumbe gracias a buenas noticias en el ámbito corporativo, fundamentalmente en el mercado tecnológico.

El Nasdaq, de hecho, acumulaba ligeras ganancias hasta el cierre de ayer, las cuales recién perdió en la sesión de hoy. Nvidia, la empresa más valiosa del mundo (con una capitalización de US$ 4,4 billones), logra un avance cercano al 0,4% en estos cinco días.

Cómo le fue a bolsas y mercados tras guerra en Medio Oriente

El indicador que quizá mejor refleja la semana de pánico en los mercados es el VIX. Se trata del símbolo de ticker registrado del índice de volatilidad del CBOE, una medida popular de la volatilidad implícita del mercado de opciones del índice S&P 500 y que lo calcula la Bolsa de opciones de Chicago (CBOE) desde 1993.