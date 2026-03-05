La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

Qué pasó con las acciones y la Bolsa de Santiago hoy

Poco le duró el respiro de ayer a la Bolsa de Santiago. Es que la principal plaza bursátil del país anuló casi por completo la recuperación de la jornada previa y se despidió de la sesión con una caída de 1,86%.

Y eso no fue lo peor ya que con este resultado, el principal indicador de la bolsa, el Ipsa, perdió todo lo ganado en 2026, acumulando una caída de 1,7% en el balance del ejercicio.

Las acciones locales bailaron una vez más al ritmo de Wall Street y las principales bolsas del mundo que sufrieron abruptas caídas en medio del conflicto en Medio Oriente, hostilidades que no han disminuido desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A esto hay que la preocupación que genera entre los inversionistas algunos datos “macro” en Estados Unidos que, sumados al fuerte aumento en el precio del petróleo, enfrían las expectativas para un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.

“El IPSA cayó en línea más que los principales índices de EE.UU., que hoy fueron afectados por datos macro precisamente de EE.UU., donde destacaron los Costos Laborales Unitarios del 4T25 que registraron un alza de 2,8% (vs 2,0%e y -1,8% anterior) lo que reduce las probabilidades de baja de tasas ante un escenario de eventual mayor inflación, en un contexto de guerra que sigue impulsando el precio del petróleo”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

Los precios internacionales del crudo, de hecho, registraban fuertes alzas. Al cierre de esta edición, el crudo WTI anotaba un salto de más de 8% hasta los US$ 81 por barril; mientras que, en Europa, el referencial Brent anotaba un incremento de 3,25% a US$ 85,25.

Se trata de precios no vistos desde mediados de 2024 para ambos tipos de crudo.

A lo anterior se sumó la meta de crecimiento de China de 4,5% para este año 2026, por debajo de la meta de 5,0% de 2025. Hay que recordar que el gigante asiático es el principal socio comercial de Chile y mayor comprador de cobre del mundo.

“En un entorno de aversión al riesgo prolongado con un dólar más fuerte y precios del petróleo más altos, todos los activos de mercados emergentes son vulnerables”, dijo Elias Hilmer, economista de mercados de Capital Economics, a la agencia Reuters.

“EMEA (Europa, Medio Oriente y África) parece estar más expuesta debido a su proximidad al conflicto y a sus balances parcialmente más débiles, mientras que América Latina y Asia podrían resistir mejor gracias a una menor dependencia de las importaciones de energía y a unas valoraciones de acciones más bajas en América Latina, y a unos balances más sólidos en Asia”, agregó.

Wall Street en rojo

En Wall Street, las acciones reanudaron su descenso este jueves tras un respiro de un solo día, a medida que resurgieron las preocupaciones sobre la guerra en Irán con los precios del petróleo superando los 80 dólares por barril.

Al cierre de esta edición, el Dow Jones caída 2.1%, mientras que el S&P lo hacía en 1.3%. Las acciones tecnológicas del Nasdaq mostraban un descenso de 1,2%.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Irán ”no está pidiendo un alto el fuego ” a Estados Unidos e Israel, y agregó que “no vemos ninguna razón por la que debamos negociar”.

Ante la creciente incertidumbre que rodea al conflicto, Sam Stovall, de CFRA Research, dijo a CNBC que los inversores ahora se preguntan si Estados Unidos mordió más de lo que podía masticar.

“¿Puede realmente [el presidente Donald] Trump escoltar a todos los buques a través del (Estrecho de Ormuz)?”, comentó el estratega jefe de inversiones. “¿Qué tipo de responsabilidad vamos a asumir y cómo afectaría eso a nuestros niveles de deuda? Los inversores básicamente dicen que lo que está sucediendo ahora no es bueno”.