SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    Los precios del petróleo registraban fuertes alzas y empezaban a enfriarse las expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos, cuyos principales índices bursátiles sufrían duros retroceso cerca del cierre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué pasó con las acciones y la Bolsa de Santiago hoy Brendan McDermid

    Poco le duró el respiro de ayer a la Bolsa de Santiago. Es que la principal plaza bursátil del país anuló casi por completo la recuperación de la jornada previa y se despidió de la sesión con una caída de 1,86%.

    Y eso no fue lo peor ya que con este resultado, el principal indicador de la bolsa, el Ipsa, perdió todo lo ganado en 2026, acumulando una caída de 1,7% en el balance del ejercicio.

    Las acciones locales bailaron una vez más al ritmo de Wall Street y las principales bolsas del mundo que sufrieron abruptas caídas en medio del conflicto en Medio Oriente, hostilidades que no han disminuido desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A esto hay que la preocupación que genera entre los inversionistas algunos datos “macro” en Estados Unidos que, sumados al fuerte aumento en el precio del petróleo, enfrían las expectativas para un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.

    “El IPSA cayó en línea más que los principales índices de EE.UU., que hoy fueron afectados por datos macro precisamente de EE.UU., donde destacaron los Costos Laborales Unitarios del 4T25 que registraron un alza de 2,8% (vs 2,0%e y -1,8% anterior) lo que reduce las probabilidades de baja de tasas ante un escenario de eventual mayor inflación, en un contexto de guerra que sigue impulsando el precio del petróleo”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

    Los precios internacionales del crudo, de hecho, registraban fuertes alzas. Al cierre de esta edición, el crudo WTI anotaba un salto de más de 8% hasta los US$ 81 por barril; mientras que, en Europa, el referencial Brent anotaba un incremento de 3,25% a US$ 85,25.

    Se trata de precios no vistos desde mediados de 2024 para ambos tipos de crudo.

    A lo anterior se sumó la meta de crecimiento de China de 4,5% para este año 2026, por debajo de la meta de 5,0% de 2025. Hay que recordar que el gigante asiático es el principal socio comercial de Chile y mayor comprador de cobre del mundo.

    “En un entorno de aversión al riesgo prolongado con un dólar más fuerte y precios del petróleo más altos, todos los activos de mercados emergentes son vulnerables”, dijo Elias Hilmer, economista de mercados de Capital Economics, a la agencia Reuters.

    “EMEA (Europa, Medio Oriente y África) parece estar más expuesta debido a su proximidad al conflicto y a sus balances parcialmente más débiles, mientras que América Latina y Asia podrían resistir mejor gracias a una menor dependencia de las importaciones de energía y a unas valoraciones de acciones más bajas en América Latina, y a unos balances más sólidos en Asia”, agregó.

    Wall Street en rojo

    En Wall Street, las acciones reanudaron su descenso este jueves tras un respiro de un solo día, a medida que resurgieron las preocupaciones sobre la guerra en Irán con los precios del petróleo superando los 80 dólares por barril.

    Al cierre de esta edición, el Dow Jones caída 2.1%, mientras que el S&P lo hacía en 1.3%. Las acciones tecnológicas del Nasdaq mostraban un descenso de 1,2%.

    Qué pasó con las acciones y la Bolsa de Santiago hoy Jennifer Hiller

    El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Irán ”no está pidiendo un alto el fuego ” a Estados Unidos e Israel, y agregó que “no vemos ninguna razón por la que debamos negociar”.

    Ante la creciente incertidumbre que rodea al conflicto, Sam Stovall, de CFRA Research, dijo a CNBC que los inversores ahora se preguntan si Estados Unidos mordió más de lo que podía masticar.

    “¿Puede realmente [el presidente Donald] Trump escoltar a todos los buques a través del (Estrecho de Ormuz)?”, comentó el estratega jefe de inversiones. “¿Qué tipo de responsabilidad vamos a asumir y cómo afectaría eso a nuestros niveles de deuda? Los inversores básicamente dicen que lo que está sucediendo ahora no es bueno”.

    Lee también:

    Más sobre:Medio OrienteBolsasAccionesIpsaBolsa de SantiagoWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: instruye sumarios

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    3.
    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    4.
    El precio del petróleo pone fin a la pausa y se instala en nuevos máximos desde mediados de 2024

    El precio del petróleo pone fin a la pausa y se instala en nuevos máximos desde mediados de 2024

    5.
    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario
    Chile

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias
    Cultura y entretención

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    “Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda