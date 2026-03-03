SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    La Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) dijo que los altos niveles de inventarios almacenados y la programación de arribos ya establecida, permiten enfrentar el corto plazo en condiciones normales de abastecimiento.

    Por 
    Patricia San Juan
    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera con estabilidad.

    Frente al reciente conflicto geopolítico en Medio Oriente y la reacción inmediata observada en los mercados energéticos internacionales, la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) señaló que el sistema chileno de abastecimiento de gas cuenta con condiciones estructurales que le permiten enfrentar escenarios de incertidumbre externa con capacidad de adaptación.

    El gremio precisó que el sistema nacional combina importaciones a través de los gasoductos binacionales con Argentina, que actualmente representan cerca del 60% del total importado, con barcos cargueros de GNL provenientes de distintos países, que llegan a los terminales de regasificación en la zona central (Quintero) y norte (Mejillones).

    “Este origen dual del aprovisionamiento chileno de gas otorga flexibilidad operativa ante un escenario de alta volatilidad”, dijo Carlos Cortés, presidente ejecutivo de AGN.

    Asimismo indicó que, si bien, la evolución futura de los precios internacionales dependerá del desarrollo del conflicto en Medio Oriente y del comportamiento de los mercados globales, el abastecimiento nacional, particularmente en el caso de GNL, se sustenta mayoritariamente en contratos de mediano y largo plazo, muchos de ellos vinculados al indicador Henry Hub de Estados Unidos, estructura que contribuye a moderar de manera significativa el impacto directo de las fluctuaciones del mercado spot internacional sobre los precios en Chile.

    “A diferencia de otros mercados altamente expuestos al precio spot, Chile cuenta con contratos de mediano y largo plazo y con una matriz de orígenes diversificada, lo que mitiga la exposición chilena a movimientos bruscos de corto plazo”, explicó Cortés.

    STRINGER

    Inventarios y logística aseguran el corto plazo

    El gremio afirmó que actualmente, los altos niveles de inventarios de gas natural almacenado en Chile y la programación de arribos ya establecida, permiten enfrentar el corto plazo en condiciones normales de abastecimiento para los distintos segmentos de demanda.

    “Chile no es ajeno a la dinámica internacional. Sin embargo, la integración regional, la diversificación de fuentes y los contratos de mediano y largo plazo nos permiten enfrentar escenarios externos complejos con mayor resiliencia”, agregó Cortés.

    La Asociación indicó que continuará monitoreando la evolución de los mercados energéticos internacionales y manteniendo coordinación permanente con los actores del sector para resguardar la estabilidad del suministro para los distintos segmentos de demanda: hogares, comercios, industrias y generación eléctrica.

    Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

    Fuerte alza de precios

    Los precios de la energía registran un repunte agresivo este martes, impulsados por la intensificación de las hostilidades en Medio Oriente.

    La ofensiva aérea de Israel y Estados Unidos sobre objetivos iraníes, junto con reportes de ataques con drones contra la embajada estadounidense en Riad, han generado un clima de incertidumbre global que empuja los valores de los hidrocarburos a niveles no vistos en meses.

    El mercado del gas natural ha sufrido el golpe más severo. El contrato TTF (Países Bajos), referencia clave para Europa, llegó a dispararse más de un 33% durante la mañana.

    De acuerdo a EuropaPress, este repunte responde directamente a la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní de bloquear el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de energía.

    Más sobre:EnergíaConflicto en Medio OrienteGasGas Natural

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marisol Rojas y Silvana Donoso: las ministras que asumieron como presidentas de las cortes de Santiago y Valparaíso

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    “¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

    La cita bilateral entre subsecretarios que sí se concretó en medio del quiebre de traspaso de Boric y Kast

    Penélope Cruz y el casting que casi la hace perder una oportunidad en Hollywood

    Lo más leído

    1.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    2.
    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    3.
    El dólar registra su mayor alza diaria en un poco más de tres años y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

    El dólar registra su mayor alza diaria en un poco más de tres años y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

    4.
    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    5.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Durán defiende protocolos ante funerales de riesgo y afirma que disturbios en velorio de hincha en Pudahuel fueron “excepcionales”
    Chile

    Durán defiende protocolos ante funerales de riesgo y afirma que disturbios en velorio de hincha en Pudahuel fueron “excepcionales”

    Marisol Rojas y Silvana Donoso: las ministras que asumieron como presidentas de las cortes de Santiago y Valparaíso

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    En vivo: Barcelona va en busca de una milagrosa clasificación ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey
    El Deportivo

    En vivo: Barcelona va en busca de una milagrosa clasificación ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey

    La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”

    ¿Por qué no habrá hinchas de Colo Colo en el partido ante Audax Italiano en La Florida?

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen
    Cultura y entretención

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Penélope Cruz y el casting que casi la hace perder una oportunidad en Hollywood

    A fondo en Amélie y los Secretos de la Lluvia: “Los niños pueden entender más de lo que creemos”

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos
    Mundo

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Abatir a Jamenei: Cómo la inteligencia israelí y la CIA decapitaron al régimen islámico

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”