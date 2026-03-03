Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

Frente al reciente conflicto geopolítico en Medio Oriente y la reacción inmediata observada en los mercados energéticos internacionales, la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) señaló que el sistema chileno de abastecimiento de gas cuenta con condiciones estructurales que le permiten enfrentar escenarios de incertidumbre externa con capacidad de adaptación.

El gremio precisó que el sistema nacional combina importaciones a través de los gasoductos binacionales con Argentina, que actualmente representan cerca del 60% del total importado, con barcos cargueros de GNL provenientes de distintos países, que llegan a los terminales de regasificación en la zona central (Quintero) y norte (Mejillones).

“Este origen dual del aprovisionamiento chileno de gas otorga flexibilidad operativa ante un escenario de alta volatilidad”, dijo Carlos Cortés, presidente ejecutivo de AGN.

Asimismo indicó que, si bien, la evolución futura de los precios internacionales dependerá del desarrollo del conflicto en Medio Oriente y del comportamiento de los mercados globales, el abastecimiento nacional, particularmente en el caso de GNL, se sustenta mayoritariamente en contratos de mediano y largo plazo, muchos de ellos vinculados al indicador Henry Hub de Estados Unidos, estructura que contribuye a moderar de manera significativa el impacto directo de las fluctuaciones del mercado spot internacional sobre los precios en Chile.

“A diferencia de otros mercados altamente expuestos al precio spot, Chile cuenta con contratos de mediano y largo plazo y con una matriz de orígenes diversificada, lo que mitiga la exposición chilena a movimientos bruscos de corto plazo”, explicó Cortés.

Inventarios y logística aseguran el corto plazo

El gremio afirmó que actualmente, los altos niveles de inventarios de gas natural almacenado en Chile y la programación de arribos ya establecida, permiten enfrentar el corto plazo en condiciones normales de abastecimiento para los distintos segmentos de demanda.

“Chile no es ajeno a la dinámica internacional. Sin embargo, la integración regional, la diversificación de fuentes y los contratos de mediano y largo plazo nos permiten enfrentar escenarios externos complejos con mayor resiliencia”, agregó Cortés.

La Asociación indicó que continuará monitoreando la evolución de los mercados energéticos internacionales y manteniendo coordinación permanente con los actores del sector para resguardar la estabilidad del suministro para los distintos segmentos de demanda: hogares, comercios, industrias y generación eléctrica.

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

Fuerte alza de precios

Los precios de la energía registran un repunte agresivo este martes, impulsados por la intensificación de las hostilidades en Medio Oriente.

La ofensiva aérea de Israel y Estados Unidos sobre objetivos iraníes, junto con reportes de ataques con drones contra la embajada estadounidense en Riad, han generado un clima de incertidumbre global que empuja los valores de los hidrocarburos a niveles no vistos en meses.

El mercado del gas natural ha sufrido el golpe más severo. El contrato TTF (Países Bajos), referencia clave para Europa, llegó a dispararse más de un 33% durante la mañana.

De acuerdo a EuropaPress, este repunte responde directamente a la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní de bloquear el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de energía.