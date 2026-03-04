Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

bencinas subirán $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente.

El alza en los precios internacionales del petróleo y del dólar a nivel local provocada por el conflicto bélico en Medio Oriente ya comenzó a traspasarse a los valores de los combustibles en Chile.

La Enap informó que a partir de este jueves 5 de marzo el precio de la gasolina de 93 octanos subirá $18,8 por litro y el de la de 97 octanos se incrementará en $20,9 por litro, sumando su segundo aumento consecutivo.

Así el valor promedio, equivalente a la gasolina de 95 octanos, subirá $19,85 por litro.

En tanto, el valor del diesel anotará un incremento de $19,3 por litro.

Nuevas alzas

El aumento en el precio de las gasolinas estuvo en línea con lo estimado por analistas consultados por Pulso que habían anticipado un incremento en torno a US$20 por litro.

Sin embargo, los expertos coinciden en el impacto de los últimos eventos se reflejaría en mayor medida en la próxima fijación de precios de fines de marzo, cuando los valores de las gasolinas podrían subir en torno a $25 por litro.

La Enap establece precios referenciales para las gasolinas cada tres semanas y el próximo reajuste corresponderá a los valores que regirán desde el jueves 26 de marzo.