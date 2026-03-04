SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Analistas prevén que el efecto se reflejará en mayor medida en la próxima fijación de precios de fines de marzo.

    Por 
    Patricia San Juan
    bencinas subirán $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente. Andres Perez

    El alza en los precios internacionales del petróleo y del dólar a nivel local provocada por el conflicto bélico en Medio Oriente ya comenzó a traspasarse a los valores de los combustibles en Chile.

    La Enap informó que a partir de este jueves 5 de marzo el precio de la gasolina de 93 octanos subirá $18,8 por litro y el de la de 97 octanos se incrementará en $20,9 por litro, sumando su segundo aumento consecutivo.

    Así el valor promedio, equivalente a la gasolina de 95 octanos, subirá $19,85 por litro.

    En tanto, el valor del diesel anotará un incremento de $19,3 por litro.

    Nuevas alzas

    El aumento en el precio de las gasolinas estuvo en línea con lo estimado por analistas consultados por Pulso que habían anticipado un incremento en torno a US$20 por litro.

    Sin embargo, los expertos coinciden en el impacto de los últimos eventos se reflejaría en mayor medida en la próxima fijación de precios de fines de marzo, cuando los valores de las gasolinas podrían subir en torno a $25 por litro.

    La Enap establece precios referenciales para las gasolinas cada tres semanas y el próximo reajuste corresponderá a los valores que regirán desde el jueves 26 de marzo.

    Más sobre:BencinasGasolinasMedio OrienteEnap

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt

    Vicepresidente del Banco Central destaca el escenario económico de Chile en evento de Goldman Sachs

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Louis De Grange endurece presión por Ley Uber: advierte que reglamento actual disparará el desempleo y los precios

    Louis De Grange endurece presión por Ley Uber: advierte que reglamento actual disparará el desempleo y los precios

    3.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    4.
    Telecomunicaciones al cierre de 2025: TV de pago alcanza su menor nivel desde 2012 y el 5G crece con fuerza

    Telecomunicaciones al cierre de 2025: TV de pago alcanza su menor nivel desde 2012 y el 5G crece con fuerza

    5.
    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal
    Chile

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Con cerca de 25 mil hectáreas cosechadas: Plan de Seguridad Agroalimentaria en La Araucanía finaliza con 14 detenidos

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt
    Negocios

    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt

    Vicepresidente del Banco Central destaca el escenario económico de Chile en evento de Goldman Sachs

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026
    El Deportivo

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo
    Cultura y entretención

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Luis Fleischman, experto en Medio Oriente, sobre guerra en Irán: “Tiene muchos parecidos al conflicto en junio”

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?