    Mundo

    Trump afirma que EE.UU. lanzó un “poderoso ataque” contra el Estado Islámico en Nigeria

    El mandatario estadounidense aseguró que la ofensiva, llevada a cabo por el Departamento de Defensa, es en respuesta a los asesinatos de “cristianos inocentes” por parte del grupo radical.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Washington lanzó un “ataque poderoso y mortal” contra militantes del Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, detallando que el grupo había estado atacando a cristianos en la región, aunque todavía no está claro el resultado de la ofensiva ni cuál era el objetivo exacto.

    “Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, dijo el republicano en una publicación en su red Truth Social.

    En el texto, agrega que “ya les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo. El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”.

    La noticia se conoce después de que el mandatario publicara en noviembre pasado un video en el que amenazaba con entrar en Nigeria con fuerza, además de ordenar al ejército estadounidense que se preparara para actuar en el país africano y hacer frente a los grupos militantes islamistas.

    En dicha advertencia, como consignó BBC, el líder estadounidense no dijo a qué asesinatos se refería, pero en los últimos meses han circulado en algunos círculos de derecha de Estados Unidos afirmaciones de genocidio contra los cristianos de Nigeria.

    Sin embargo, los grupos que monitorean la violencia local aseguran que no hay evidencia que sugiera que los cristianos están siendo asesinados más que los musulmanes en territorio nigeriano, grupos religiosos que allí estarían divididos en partes iguales.

    Por esa misma fecha, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hizo eco del mensaje de Trump y afirmó en una publicación en X que el Departamento de Defensa se estaba preparando para la acción.

    Este jueves, tras el anuncio del jefe de Estado, el mismo Hegseth volvió a X afirmando en relación a los ataques que “habrá más por venir” y expresó su gratitud al gobierno nigeriano por su apoyo y cooperación.

    “El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. El Departamento de Guerra siempre está listo y el Estado Islámico lo descubrió esta noche, en Navidad”, escribió, para cerrar su publicación con: “¡Feliz Navidad!”.

