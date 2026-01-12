SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    La decisión del presidente de Estados Unidos eleva la tensión internacional en medio de protestas masivas en Irán, denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y una incierta cifra de fallecidos que va en aumento.

    Por 
    Roberto Martínez
    Donald Trump Kevin Lamarque

    El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una nueva medida económica contra Irán.

    A través de una publicación en su red Truth Social, el mandatario advirtió que cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán será sancionado con un arancel del 25% en todos sus negocios con EE.UU.

    Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre cualquier y todo comercio que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es final y concluyente”, escribió Trump.

    La medida apunta a un endurecimiento significativo de la política de presión máxima contra Teherán y está dirigida no solo contra el régimen iraní, sino también a sus socios comerciales.

    “No queremos guerra, pero estamos preparados”

    Previamente, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que su país “no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una”.

    Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia iraní afirmó que su país está dispuesto a dialogar, aunque bajo condiciones claras.

    Estamos preparados para unas negociaciones, pero deben ser justas, con los mismos derechos y respeto mutuo”, sostuvo Araqchi ante embajadores extranjeros, según la televisión estatal IRIB.

    En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, confirmó que el canal de comunicación con Estados Unidos sigue abierto, aunque limitado a intercambios puntuales de mensajes.

    Protestas, represión y denuncias de ejecuciones inminentes

    Cabe señalar que el anuncio del mandatario republicano ocurre en medio de una grave crisis interna en Irán, marcada por protestas masivas contra el gobierno y una violenta represión estatal.

    Al respecto, organizaciones de derechos humanos han denunciado cifras alarmantes de víctimas fatales y detenidos.

    La ONG -con sede en Noruega- Iran Human Rights (IHRNGO) informó que ha verificado 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas el 27 de diciembre, entre ellos nueve menores de edad, además de miles de heridos y más de 10.000 detenidos.

    El organismo advierte que la cifra final de fallecidos podría llegar hasta los 6.000, debido a la falta de acceso a información independiente tras el corte de internet decretado por las autoridades iraníes.

    Especial preocupación genera el caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años detenido el 8 de enero, cuya familia habría sido informada de que será ejecutado el 14 de enero, según IHRNGO.

    El riesgo de ejecuciones extrajudiciales es muy serio”, alertó el director de la ONG, Mahmud Amiri-Moghadam, quien comparó la situación con los crímenes cometidos por el régimen iraní en la década de 1980.

    Por su parte, la organización estadounidense HRANA cifró en al menos 544 los muertos, con otros 579 casos aún bajo investigación, lo que podría elevar significativamente el balance final.

    En contraste, medios oficiales iraníes reconocen 121 miembros de fuerzas de seguridad fallecidos, sin incluir datos de Teherán.

    Más sobre:Donald TrumpIránEstados UnidosArancelProtestasTruth SocialMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Chile Data Centers tiene una nueva gerente general

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Lo más leído

    1.
    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    2.
    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    3.
    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    4.
    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    5.
    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo
    Chile

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo

    Ministra de Medio Ambiente ante crisis del lago Vichuquén: “Le ofrecimos al municipio financiamiento y apoyo técnico”

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024
    Negocios

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024

    Chile Data Centers tiene una nueva gerente general

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    No habrá oposición en la U: director nombrado por Michael Clark adquiere las acciones de Azul Azul de la familia Schapira
    El Deportivo

    No habrá oposición en la U: director nombrado por Michael Clark adquiere las acciones de Azul Azul de la familia Schapira

    A tres puntos del descenso: el Sevilla de Alexis Sánchez suma su tercera derrota consecutiva y se hunde en España

    La dura crítica de Vicente Pizarro al fútbol chileno en su presentación en Rosario Central: “Ha ido decayendo”

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi
    Cultura y entretención

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán
    Mundo

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil