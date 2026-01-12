Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una nueva medida económica contra Irán.

A través de una publicación en su red Truth Social, el mandatario advirtió que cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán será sancionado con un arancel del 25% en todos sus negocios con EE.UU.

“ Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre cualquier y todo comercio que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es final y concluyente ”, escribió Trump.

La medida apunta a un endurecimiento significativo de la política de presión máxima contra Teherán y está dirigida no solo contra el régimen iraní, sino también a sus socios comerciales.

“No queremos guerra, pero estamos preparados”

Previamente, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que su país “no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una”.

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia iraní afirmó que su país está dispuesto a dialogar, aunque bajo condiciones claras.

“Estamos preparados para unas negociaciones, pero deben ser justas, con los mismos derechos y respeto mutuo”, sostuvo Araqchi ante embajadores extranjeros, según la televisión estatal IRIB.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, confirmó que el canal de comunicación con Estados Unidos sigue abierto, aunque limitado a intercambios puntuales de mensajes.

Protestas, represión y denuncias de ejecuciones inminentes

Cabe señalar que el anuncio del mandatario republicano ocurre en medio de una grave crisis interna en Irán, marcada por protestas masivas contra el gobierno y una violenta represión estatal.

Al respecto, organizaciones de derechos humanos han denunciado cifras alarmantes de víctimas fatales y detenidos.

La ONG -con sede en Noruega- Iran Human Rights (IHRNGO) informó que ha verificado 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas el 27 de diciembre, entre ellos nueve menores de edad, además de miles de heridos y más de 10.000 detenidos.

El organismo advierte que la cifra final de fallecidos podría llegar hasta los 6.000, debido a la falta de acceso a información independiente tras el corte de internet decretado por las autoridades iraníes.

Especial preocupación genera el caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años detenido el 8 de enero, cuya familia habría sido informada de que será ejecutado el 14 de enero, según IHRNGO.

“El riesgo de ejecuciones extrajudiciales es muy serio”, alertó el director de la ONG, Mahmud Amiri-Moghadam, quien comparó la situación con los crímenes cometidos por el régimen iraní en la década de 1980.

Por su parte, la organización estadounidense HRANA cifró en al menos 544 los muertos, con otros 579 casos aún bajo investigación, lo que podría elevar significativamente el balance final.

En contraste, medios oficiales iraníes reconocen 121 miembros de fuerzas de seguridad fallecidos, sin incluir datos de Teherán.