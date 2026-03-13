SUSCRÍBETE
    Trump asegura estar "destruyendo por completo" a Irán, pero afirma tener "tiempo de sobra" para su ofensiva

    "Estamos destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán, militar, económica y en otros aspectos", ha afirmado Trump.

    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en la madrugada de este viernes que su país está “destruyendo por completo” a Irán, tanto en lo militar como en lo económico, y ha alegado haber acabado ya con la Armada y la Fuerza Aérea del país centroasiático, apuntando sin embargo que tiene “tiempo de sobra” para continuar con las operaciones militares iniciadas el 28 de febrero en plenas negociaciones con Teherán acerca de su programa nuclear.

    “Estamos destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán, militar, económica y en otros aspectos”, ha afirmado en una publicación en redes sociales en la que ha cargado contra el diario ‘The New York Times’ argumentando que “si leen” sus informaciones, “pensarían erróneamente que no estamos ganando”.

    En cambio, el inquilino de la Casa Blanca ha presumido de que “la Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra”, un alegato en el que ha querido agregar que, pese a los avances militares enumerados, el Ejército estadounidense cuenta “con una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” para su ofensiva en el país centroasiático.

    “Llevan 47 años asesinando a personas inocentes en todo el mundo, y ahora yo, como el 47º presidente de Estados Unidos, los estoy asesinando”, ha destacado, calificando sus órdenes militares como un “gran honor” y animando al público a “observar lo que les sucede hoy a estos desquiciados”.

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el pasado 28 de febrero, apenas 24 horas después de mantener con Teherán la última ronda de negociaciones sobre su programa nuclear, que según el país centroasiático no tiene motivaciones armamentísticas. Desde entonces, han muerto en territorio iraní más de 1.200 personas, entre ellas su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, sucedido en el cargo por su hijo, Mojtaba Jamenei.

    Por su parte, Irán ha respondido atacando instalaciones e intereses estadounidenses en los países del Golfo, además de lanzando drones y misiles contra territorio israelí.

