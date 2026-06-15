Trump asegura que Irán renunció a desarrollar armas nucleares y desmiente supuesto pago de US$300 millones de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán habría aceptado renunciar de manera definitiva al desarrollo de armas nucleares, en medio de las repercusiones por el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto que durante más de tres meses tensionó a Medio Oriente y puso en riesgo el suministro energético mundial.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano destacó lo que considera uno de los principales logros del entendimiento alcanzado con la República Islámica y rechazó versiones que apuntaban a supuestas compensaciones económicas por parte de Washington.

“¡ Irán ha aceptado no tener nunca un arma nuclear! Además, la historia de que Estados Unidos está pagando a Irán 300 millones de dólares es noticia falsa, difundida por los demócratas ”, escribió Trump.

"Iran has agreed to never have a Nuclear Weapon! Also, the story that the U.S. is paying Iran 300 million Dollars is Fake News, put out by the Dumocrats!!!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Y9N9QWUqKm — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

La declaración fue emitida en un momento clave para la implementación del acuerdo marco anunciado por ambas partes, que busca poner fin a la guerra iniciada hace 15 semanas y que provocó una grave crisis en la región, marcada por enfrentamientos militares, ataques a infraestructuras estratégicas y el cierre del estrecho de Ormuz.

Acuerdo abre nueva etapa de negociaciones

Aunque los detalles completos del pacto no han sido divulgados oficialmente, autoridades de ambos países han señalado que el acuerdo constituye una base para futuras conversaciones destinadas a resolver asuntos pendientes, entre ellos el programa nuclear iraní y el régimen de sanciones económicas impuesto por Estados Unidos.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo deberían comenzar dentro de los próximos 60 días.

Desde Washington, en tanto, un alto funcionario estadounidense aseguró que el propio Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ya suscribieron electrónicamente el acuerdo, pese a que inicialmente se había informado que la firma formal tendría lugar en Suiza.

Reapertura del estrecho de Ormuz

Uno de los aspectos más relevantes del entendimiento es la reapertura del estrecho de Ormuz, corredor marítimo por donde transita una parte significativa del petróleo comercializado en el mundo.

Durante las últimas semanas, el bloqueo impuesto por Irán había generado fuertes alteraciones en los mercados internacionales, provocando alzas en los precios de la energía, dificultades logísticas y preocupaciones respecto del abastecimiento global.

Trump afirmó durante la jornada que la ruta marítima estará completamente operativa esta misma semana.

“Los barcos, algunos cargados de petróleo, están comenzando a salir del estrecho de Ormuz”, había señalado previamente el mandatario.

La reapertura de la vía fue recibida con optimismo por los mercados internacionales. Las principales bolsas registraron importantes avances y el precio del petróleo retrocedió cerca de un 5%, luego de haber superado los 110 dólares por barril durante los momentos más críticos del conflicto.