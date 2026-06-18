SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump firma el memorando de entendimiento con Irán en el palacio francés de Versalles

    La Casa Blanca compartió en redes sociales un video en que se ve al jefe de Estado norteamericano firmando el acuerdo de 14 puntos ante la mirada de su homólogo galo, Emmanuel Macron, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Teherán también confirmó la firma por parte del mandatario iraní Masoud Pezeshkian.

    Por 
    Lya Rosen
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente estadounidense Donald Trump ya firmó el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, como lo confirmó la Casa Blanca en redes sociales, luego de que un funcionario estadounidense informara a medios estadounidenses que la firma tuvo lugar durante una cena con el presidente de Francia y que el acuerdo ya está en vigor.

    “Puedo confirmar la firma”, la aseguró dicho funcionario al portal de noticias Axios, asegurando que Trump firmó personalmente una copia del acuerdo con Teherán durante el encuentro oficial con Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles después de la cumbre del G7.

    Poco después, en su cuenta en X, la Casa Blanca compartió un breve video en el que se ve al jefe de Estado norteamericano firmando el memorando de 14 puntos ante la mirada de su homólogo galo y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

    El mismo funcionario estadounidense aclaró a Reuters que el magnate republicano y el presidente iraní Masoud Pezeshkian suscribieron el documento después de que el memorando fuera firmado digitalmente el domingo por el vicepresidente JD Vance y el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, ante la presencia de Trump.

    Por su parte, y casi al mismo tiempo, medios estatales iraníes también dieron a conocer que el texto del acuerdo entre Washington y Teherán ya había sido firmado oficialmente por los mandatarios de ambos naciones, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

    “El texto del Memorando de Entendimiento de Islamabad se finalizó con las firmas de los presidentes; ahora es el momento de poner a prueba la implementación del acuerdo”, dijo Baqaei, citado por la agencia de noticias IRNA.

    El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró en redes sociales que él había sido el mediador de la firma. En su publicación en X además afirmó que el acuerdo “entrará en vigor de inmediato y, como primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá inmediatamente el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará de inmediato el bloqueo naval”.

    Poco después, el vocero iraní afirmó que las conversaciones entre EE.UU. e Irán previstas para el viernes en Suiza no están confirmadas por el momento.

    “La reunión del viernes estuvo confirmada hasta hace unas horas, pero cuando se decidió que los presidentes de ambas partes firmarían el acuerdo, se decidió aplazar la consideración de la reunión del viernes por el momento”, argumentó.

    Más sobre:Donald TrumpAcuerdoIránFirmaMemorando de entendimientoFranciaVersallesEmmanuel MacronMasoud PezeshkianMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump dice que Brasil se ha vuelto “peligroso” a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro

    La OTAN se prepara para suplir el “reajuste” militar de EE.UU. en Europa

    El duro round en redes entre Eveleyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero

    Pablo Longueira: “Si la UDI no vuelve a recuperar su espíritu fundacional, le va a ocurrir lo mismo que a la DC, el PPD y los radicales”

    Ministra Chomali y hospitales: “La tasa de cumplimiento de indicadores de gestión se ha deteriorado sistemáticamente en los últimos cuatro años”

    Estados Unidos e Irán firman acuerdo y Trump promete liberar fondos congelados y aliviar las sanciones a Teherán

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos e Irán firman acuerdo y Trump promete liberar fondos congelados y aliviar las sanciones a Teherán

    Estados Unidos e Irán firman acuerdo y Trump promete liberar fondos congelados y aliviar las sanciones a Teherán

    2.
    EE.UU. da a conocer acuerdo de 14 puntos con Irán: fin al conflicto “en todos los frentes” y dinero para la reconstrucción del país asiático

    EE.UU. da a conocer acuerdo de 14 puntos con Irán: fin al conflicto “en todos los frentes” y dinero para la reconstrucción del país asiático

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    El duro round en redes entre Eveleyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero
    Chile

    El duro round en redes entre Eveleyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero

    Pablo Longueira: “Si la UDI no vuelve a recuperar su espíritu fundacional, le va a ocurrir lo mismo que a la DC, el PPD y los radicales”

    Ministra Chomali y hospitales: “La tasa de cumplimiento de indicadores de gestión se ha deteriorado sistemáticamente en los últimos cuatro años”

    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden
    Negocios

    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden

    Patricio Rojas: “El Banco Central va a tener la posibilidad de bajar la tasa de interés en 25 puntos en la última parte del año”

    El análisis del BC sobre el traspaso del alza del petróleo a la inflación

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Sufre Cecilio Waterman: Panamá pierde en el tiempo agregado frente a Ghana en su debut en el Mundial
    El Deportivo

    Sufre Cecilio Waterman: Panamá pierde en el tiempo agregado frente a Ghana en su debut en el Mundial

    El desahogo de Harry Kane tras el triunfo inglés: “No sé si soy invencible, pero me siento en mi mejor momento”

    “Muchos pesos pesados ​​defraudaron; Inglaterra fue un espectáculo”, la ilusión de los Three Lions tras vencer a Croacia

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie
    Cultura y entretención

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    Trump dice que Brasil se ha vuelto “peligroso” a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro
    Mundo

    Trump dice que Brasil se ha vuelto “peligroso” a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro

    La OTAN se prepara para suplir el “reajuste” militar de EE.UU. en Europa

    Estados Unidos e Irán firman acuerdo y Trump promete liberar fondos congelados y aliviar las sanciones a Teherán

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)