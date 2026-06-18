Trump firma el memorando de entendimiento con Irán en el palacio francés de Versalles

El presidente estadounidense Donald Trump ya firmó el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, como lo confirmó la Casa Blanca en redes sociales, luego de que un funcionario estadounidense informara a medios estadounidenses que la firma tuvo lugar durante una cena con el presidente de Francia y que el acuerdo ya está en vigor.

“Puedo confirmar la firma”, la aseguró dicho funcionario al portal de noticias Axios, asegurando que Trump firmó personalmente una copia del acuerdo con Teherán durante el encuentro oficial con Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles después de la cumbre del G7.

Poco después, en su cuenta en X, la Casa Blanca compartió un breve video en el que se ve al jefe de Estado norteamericano firmando el memorando de 14 puntos ante la mirada de su homólogo galo y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

El mismo funcionario estadounidense aclaró a Reuters que el magnate republicano y el presidente iraní Masoud Pezeshkian suscribieron el documento después de que el memorando fuera firmado digitalmente el domingo por el vicepresidente JD Vance y el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, ante la presencia de Trump.

Por su parte, y casi al mismo tiempo, medios estatales iraníes también dieron a conocer que el texto del acuerdo entre Washington y Teherán ya había sido firmado oficialmente por los mandatarios de ambos naciones, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

“El texto del Memorando de Entendimiento de Islamabad se finalizó con las firmas de los presidentes; ahora es el momento de poner a prueba la implementación del acuerdo” , dijo Baqaei, citado por la agencia de noticias IRNA.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró en redes sociales que él había sido el mediador de la firma. En su publicación en X además afirmó que el acuerdo “entrará en vigor de inmediato y, como primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá inmediatamente el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará de inmediato el bloqueo naval” .

Poco después, el vocero iraní afirmó que las conversaciones entre EE.UU. e Irán previstas para el viernes en Suiza no están confirmadas por el momento.

“La reunión del viernes estuvo confirmada hasta hace unas horas, pero cuando se decidió que los presidentes de ambas partes firmarían el acuerdo, se decidió aplazar la consideración de la reunión del viernes por el momento”, argumentó.