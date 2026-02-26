SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump pide la deportación de dos congresistas demócratas tras acusarlo de la muerte de Pretti y Good en Minnesota

    Las representantes interrumpieron desde sus asientos la intervención de Trump, aseverando que “debería avergonzarse” y rebatiendo su proclama sobre proteger primero a sus ciudadanos.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este miércoles la deportación de las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, de origen somalí y palestino respectivamente, un día después de que acusaran a gritos al mandatario de haber “matado” a estadounidenses, mientras este abordaba su política migratoria en el discurso sobre el Estado de la Unión.

    “Cuando ves a Ilhan Omar y Rashida Tlaib, con su bajo coeficiente intelectual, gritando sin control en el elegante discurso sobre el Estado de la Unión, un evento tan importante y hermoso, tenían los ojos saltones e inyectados en sangre como los locos, lunáticos, mentalmente trastornados y enfermos que, francamente, parece que debieran estar internadas”, ha señalado en su cuenta de Truth Social.

    “Sabiendo que son políticas deshonestas y corruptas, tan perjudiciales para nuestro país, deberíamos enviarlas de vuelta al lugar de donde vinieron, lo antes posible. Solo pueden perjudicar a Estados Unidos, no pueden hacer nada para ayudar” al país norteamericano, ha agregado el inquilino de la Casa Blanca.

    Las representantes interrumpieron desde sus asientos la intervención de Trump, aseverando que “debería avergonzarse” y rebatiendo su proclama sobre proteger primero a sus ciudadanos. En este sentido, acusaron a la Administración Trump de haber “matado a estadounidenses”, en alusión a las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales desplegados en Minnesota en el marco de las operaciones antimigratorias ordenadas por Washington.

    El presidente estadounidense, que se dirigió durante cerca de dos horas a las dos cámaras del Congreso, tachó de “piratas” a la comunidad somalí de Minnesota, a la que acusó una vez más de haber “saqueado” el estado en un nuevo alegato contra la inmigración, particularmente desde “partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma”.

    “Los piratas somalíes que saquearon Minnesota nos recuerdan que hay grandes partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma, no la excepción”, declaró antes de asegurar que “importar estas culturas mediante la inmigración sin restricciones y la apertura de fronteras trae esos problemas directamente a Estados Unidos”. “Podemos solucionar este problema”, apuntó.

    En la misma línea, Trump pidió a los asistentes que se pusieran en pie si creían que “el primer deber del Gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”, indignándose acto seguido al comprobar que sólo los congresistas y partidarios republicanos se prestaban a su petición.

    Más sobre:Donald TrumpDemócratasEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba

    Confirman fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago: escaparon vestidos como gendarmes

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    El cambio en la dieta que disminuye hasta 300 calorías sin sacrificar las porciones, según un estudio

    4 recomendaciones para envejecer bien, según un especialista en longevidad

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    Lo más leído

    1.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    2.
    Reino Unido impone su mayor paquete de sanciones contra Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

    Reino Unido impone su mayor paquete de sanciones contra Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

    3.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    4.
    Confirman fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago: escaparon vestidos como gendarmes

    Confirman fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago: escaparon vestidos como gendarmes

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sujeto muere apuñalado en feria de Quilpué: tenía antecedentes policiales

    Gyvens Laguerre y su exsuegro quedan en prisión preventiva por sicariato de empresario en Quinta Normal

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá
    Negocios

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá

    Quiroz completa equipo que lo acompañará en la Dipres y que debe revertir críticas a la entidad por estimaciones fiscales

    Estudio de 68 países: las reglas fiscales que dominan a nivel internacional

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia
    Tendencias

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    El cambio en la dieta que disminuye hasta 300 calorías sin sacrificar las porciones, según un estudio

    4 recomendaciones para envejecer bien, según un especialista en longevidad

    No alcanzó con los penales atajados por Brayan Cortés: Argentinos Juniors queda fuera de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    No alcanzó con los penales atajados por Brayan Cortés: Argentinos Juniors queda fuera de la Copa Libertadores

    Lucas Bovaglio, entre lágrimas tras la clasificación de O’Higgins: “Un día que va a quedar para siempre”

    Con un ritual en la malla y dos penales atajados: la dulce revancha de Omar Carabalí que clasifica a O’Higgins ante Bahía

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante
    Cultura y entretención

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    “Ese corte que ustedes ven es el tiempo”: Asskha Sumathra explicó su salida abrupta del escenario

    Ke Personajes aplaca al “Monstruo” y cierra la noche más tensa de Viña 2026

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba
    Mundo

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba

    Confirman fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago: escaparon vestidos como gendarmes

    Trump pide la deportación de dos congresistas demócratas tras acusarlo de la muerte de Pretti y Good en Minnesota

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva