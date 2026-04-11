Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó un mensaje en que aseguró que están comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz.

En su red social Truth, señaló que esto era “un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”.

Sin embargo, sobre estos mismos comentó que “ no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo ellos mismos . Sin embargo, resulta muy interesante que buques petroleros vacíos de muchas naciones se dirijan a los Estados Unidos de América para cargarse de petróleo”.

Además afirmó en el post que la Armada de Irán, al igual que su Fuerza Aérea ha desaparecido. “Su sistema antiaéreo es inexistente, el radar está muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus “líderes” de toda la vida ya no están con nosotros”, escribió.

Y añadió que “lo único que les queda es la amenaza de que un barco pueda “encallar” en una de sus minas marinas, que, por cierto, sus 28 barcos minadores también yacen en el fondo del mar ”.

Estas declaraciones se dan mientras se llevan a cabo conversaciones por la paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, capital de Pakistán.

Este miércoles, Irán concedió un alto al fuego respecto a ataques en contra de Estados Unidos mientras duren las negociaciones.

Según la agencia Tasnim, el Consejo de Seguridad iraní informó que presentaron un borrador del acuerdo con diez puntos que incluye la retirada de las fuerzas estadounidenses, el levantamiento de las sanciones y el control del estratégico estrecho de Ormuz.

La búsqueda de acuerdos está encabezada por un lado por el vicepresidente estadounidense JD Vance y su contraparte el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Como parte intermediaria, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Las conversaciones comenzaron este viernes y se pretende que se prolonguen durante dos semanas.

En esa primera jornada Qalibaf dijo que Estados Unidos aún no ha cumplido el alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.

Mientras tanto, Trump insiste en que Irán se despoje de sus armas nucleares para avanzar en el acuerdo.