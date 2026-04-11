SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”

    En medio de las negociaciones por la paz en Pakistán, el mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas armadas de Irán "han desaparecido" y que esta "limpieza" la hace como un favor a los países de todo el mundo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó un mensaje en que aseguró que están comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz.

    En su red social Truth, señaló que esto era “un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”.

    Sin embargo, sobre estos mismos comentó que “no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo ellos mismos. Sin embargo, resulta muy interesante que buques petroleros vacíos de muchas naciones se dirijan a los Estados Unidos de América para cargarse de petróleo”.

    Además afirmó en el post que la Armada de Irán, al igual que su Fuerza Aérea ha desaparecido. “Su sistema antiaéreo es inexistente, el radar está muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus “líderes” de toda la vida ya no están con nosotros”, escribió.

    Y añadió que “lo único que les queda es la amenaza de que un barco pueda “encallar” en una de sus minas marinas, que, por cierto, sus 28 barcos minadores también yacen en el fondo del mar”.

    Estas declaraciones se dan mientras se llevan a cabo conversaciones por la paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, capital de Pakistán.

    Este miércoles, Irán concedió un alto al fuego respecto a ataques en contra de Estados Unidos mientras duren las negociaciones.

    Según la agencia Tasnim, el Consejo de Seguridad iraní informó que presentaron un borrador del acuerdo con diez puntos que incluye la retirada de las fuerzas estadounidenses, el levantamiento de las sanciones y el control del estratégico estrecho de Ormuz.

    La búsqueda de acuerdos está encabezada por un lado por el vicepresidente estadounidense JD Vance y su contraparte el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Como parte intermediaria, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

    Las conversaciones comenzaron este viernes y se pretende que se prolonguen durante dos semanas.

    En esa primera jornada Qalibaf dijo que Estados Unidos aún no ha cumplido el alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.

    Mientras tanto, Trump insiste en que Irán se despoje de sus armas nucleares para avanzar en el acuerdo.

    Lee también:

    Más sobre:OrmuzIránEstados UnidosDonald TrumpShehbaz SharifMohamad Baqer QalibafJD Vance

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores

    Ruminot destaca primer mes de gobierno y resalta avances con el Congreso y agenda de seguridad

    Detienen a delincuente que trepó árbol de más de 20 metros para evitar su captura en La Araucanía

    Más de 570 profesionales de la salud se integran a la red pública en todo el país

    PDI desarticula banda vinculada a secuestro extorsivo en Estación Central

    Mide 76 metros y estaría en Washington: lo que se sabe del “Arco de Trump” revelado por la Casa Blanca

    Lo más leído

    1.
    Guerra entre EE.UU. e Irán pone en jaque el futuro de la OTAN

    Guerra entre EE.UU. e Irán pone en jaque el futuro de la OTAN

    2.
    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    3.
    “Todo va a salir bien”: Las revelaciones del New York Times sobre cómo Trump se decidió a ir a la guerra con Irán

    “Todo va a salir bien”: Las revelaciones del New York Times sobre cómo Trump se decidió a ir a la guerra con Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores
    Chile

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores

    Ruminot destaca primer mes de gobierno y resalta avances con el Congreso y agenda de seguridad

    Detienen a delincuente que trepó árbol de más de 20 metros para evitar su captura en La Araucanía

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas
    Negocios

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas

    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    El insólito clásico de Marcelino Núñez ante Norwich: ingresa en el segundo tiempo, es amonestado y lo sacan tras 22 minutos
    El Deportivo

    El insólito clásico de Marcelino Núñez ante Norwich: ingresa en el segundo tiempo, es amonestado y lo sacan tras 22 minutos

    Un triunfo vital: Lucas Cepeda anota su primer gol en España ante el Valencia y saca del descenso al Elche

    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”

    La aventura de Mac DeMarco: “Puedo sacar cosas raras y da igual, no pasa nada”

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”
    Mundo

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”

    Mide 76 metros y estaría en Washington: lo que se sabe del “Arco de Trump” revelado por la Casa Blanca

    NASA revela nuevas imágenes del amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí