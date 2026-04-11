Mide 76 metros y estaría en Washington: lo que se sabe del “Arco de Trump” revelado por la Casa Blanca
Con leones en su base y águilas doradas en su parte superior, el diseño del arco de triunfo debe ser discutido durante la próxima semana por la Comisión de Bellas Artes.
Nuevas representaciones gráficas del nuevo monumento “Arco de Trump” fueron dadas a conocer por la administración del mandatario norteamericano durante el viernes, con un diseño que todavía debe ser aprobado.
Se trataría de un arco de triunfo ubicado al pie del Puente Conmemorativo de Arlington. Según los planes de Harrison Design, la estructura tendría 250 pies de alto, equivalentes a 76,2 metros.
De acuerdo con el diseño, el arco estaría encabezado por la frase “Una Nación Bajo Dios”, con una Estatua de la Libertad de 18 metros acompañada por dos águilas. La base del monumento contempla dos leones dorados.
“Será el más grande y lindo arco de triunfo, en cualquier parte del mundo. Esto será una maravillosa adición para el área de Washington D.C para que todos los americanos disfruten por muchas décadas en adelante”, declaró el presidente Donald Trump en su red Truth Social.
La maqueta ya fue presentada a la Comisión de Bellas Artes de los Estados Unidos (CFA), que deberá revisar la propuesta durante abril 16. De acuerdo con la BBC, el panel de esta comisión está integrado por aliados de Trump.
Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, señalo que este arco “va a mejorar la experiencia del visitante en el Cementerio Nacional de Arlington para veteranos, las familias de los caídos y todos los americanos, como un recordatorio visual de los nobles sacrificios asumidos por tantos héroes americanos a lo largo de nuestros 250 años de historia para que podamos disfrutar nuestras libertades hoy”.
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