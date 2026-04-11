Trump celebra exitosa misión Artemis II: “¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a los astronautas de la misión Artemis II luego de que amerizaran en la costa de California, dándoles a conocer su orgullo y extendiéndoles una invitación a la Casa Blanca.

“Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación del Artemis II. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!“ , escribió Trump en su cuenta de Truth Social, una hora después de que la cápsula Orion llegara a la Tierra tras su viaje a la órbita lunar.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟵:𝟬𝟬 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟭𝟬.𝟮𝟲 pic.twitter.com/C95254q2F2 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 11, 2026

Para luego agregar, en una clara invitación al equipo comandado por Reid Wiseman a visitarlo en Washington, que “espero verlos a todos pronto en la Casa Blanca”.

Y terminar afirmando: “¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!“ . Esto último en directa referencia a los objetivos a largo plazo de la NASA, que consideran al programa Artemis como la base para enviar humanos al Planeta Rojo, utilizando la Luna como banco de pruebas.

Un funcionario de la Casa Blanca le aseguró a CNN que el presidente, que pasó la noche en un acto de recaudación de fondos políticos en Virginia, presenció en directo por televisión el amerizaje de Orion desde la Trump Winery, la bodega que posee en Charlottesville.

El mandatario estadounidense ya había hablado con Wiseman y sus compañeros de tripulación, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, durante una conversación telefónica que sostuvieron el lunes pasado, cuando ya habian llegado a la Luna.