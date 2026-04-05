Servicio Secreto y dos departamentos policiales de EE.UU. investigan disparos cerca de la Casa Blanca

Tras reportes de disparos cercanos a la Casa Blanca, el Servicio Secreto norteamericano se encuentra investigando los hechos.

Las descargas se emitieron cerca del Parque Lafayette, en Washington D.C, al otro lado de la calle del palacio presidencial norteamericano.

Según comunicó Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, habrían ocurrido luego de la medianoche, durante este domingo.

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Las actividades dentro de la sede del Ejecutivo continuaron con normalidad, aunque, ante la desconocida amenaza, se aumentó el personal de seguridad en el sector. Adicionalmente, se había cortado temporalmente el tránsito, pero ya volvió a la normalidad.

Según consigna el medio The Guardian, el presidente Donald Trump se encontraba pasando el fin de semana en la Casa Blanca . De todas formas, el mandatario de EE.UU. no se ha pronunciado al respecto.

Los disparos y la búsqueda de posibles vehículos o sujetos de interés están siendo investigados por el Servicio Secreto, en coordinación con el Departamento de Policía de DC y la Policía de Parques.

En todo caso, se efectuó una búsqueda por el área y todavía no hay sospechosos.