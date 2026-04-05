Con la mira en infraestructuras: la nueva amenaza de Trump a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense Donald Trump amenazó directamente a Irán y, en específico, a sus plantas energéticas y puentes, exigiendo el desbloqueo del estrecho de Ormuz. “Vivirán en el infierno - solo miren” , enfatizó.

En medio de la ascendente tensión en Medio Oriente, y la pretensión de Estados Unidos para que Teherán reabra el principal paso marítimo para el petróleo, la autoridad norteamericana advirtió mediante su red Truth Social que el martes será el día de las centrales eléctricas y de los puentes, “todo en uno, en Irán. No va a haber nada como aquello”.

Estas declaraciones se enmarcan en un ultimátum de Trump hacia Teherán; en el que planteó diez días para reabrir el estrecho o llegar a un acuerdo. “Quedan 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, publicó el mandatario este sábado.

Este domingo, luego de recalcar nuevamente que Irán vivirá en el infierno si no reabre Ormuz, el presidente de EE.UU. cerró su la publicación con “alabado sea Alá”.