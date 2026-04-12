Director de agencia espacial rusa anuncia que nuevo cohete Soyuz-5 está en sus pruebas finales

El director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Bakanov, afirmó este sábado que el nuevo vehículo de lanzamiento ruso, el Soyuz-5, está en la fase de sus pruebas finales y que está “absolutamente listo” para su uso en proyectos espaciales.

El máximo responsable espacial de Rusia presentó los detalles del cohete al presidente ruso Vladimir Putin en vísperas del 65 aniversario del primer vuelo espacial del cosmonauta soviético Yuri Gagarin, que se realizó el 12 de abril de 1961.

De acuerdo a la agencia de noticias rusa Tass, Bakanov afirmó que el Soyuz-5 sería el primer vehículo de lanzamiento nuevo desarrollado en Rusia desde 2014.

“El nuevo cohete lanzador Soyuz-5 está completamente listo. Este es un proyecto conjunto con nuestros socios en Kazajstán, conocidos como Baiterek” , le aseguró el jefe de Roscosmos a Putin durante una reunión en el Kremlin.

El director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Bakanov. Imagen @EmbassyofRussia en X.

“Actualmente se están realizando pruebas de todas las unidades y conjuntos”, dijo Bakanov, detallando que durante los ensayos la nave ya había sido colocada en posición vertical mientras avanzaban los preparativos.

Como consignó Reuters, los planes prevén que el nuevo cohete de dos etapas, capaz de colocar cargas útiles de hasta 17 toneladas métricas en órbita, se utilice en lugar de los cohetes Zenit.

Los lanzamientos se realizarán en el centro espacial de Baikonur, que data de la época soviética y actualmente se encuentra en territorio de Kazajstán.

En la cita con el jefe de Estado ruso, el responsable de la agencia espacial también se refirió al grupo orbital que tiene Rusia, que alcanzó ya los 364 satélites.

“Se pueden apreciar las características numéricas del grupo orbital, que ya ha alcanzado los 364 satélites (...) 97 se construyeron el año pasado, y desde principios de este año, ya se han construido 134 satélites en el primer trimestre ”, explicó Bakanov.

Dmitry Bakanov y Vladimir Putin en una reunión en el Kremlin en 2025. Foto: Presidencia de Rusia.

Luego se refirió a la inversión privada en el ámbito espacial, que ascenderá a 600 mil millones de rublos (US$7.600 millones) en los próximos ocho años.

“Este es ahora un proyecto en el que un inversor privado invierte decenas de miles de millones de rublos y precisamente esta semana acordamos que el volumen de inversión en los próximos ocho años ascenderá a 600 mil millones de rublos”, detalló Bakanov.

Por su parte, Putin se refirió a que el 2025 fue un año en general positivo para la industria espacial rusa, a pesar de los problemas acumulados.

“Se realizaron 17 lanzamientos y se presentaron 97 vehículos. Los ingresos consolidados aumentaron un 10%, superando los 500 mil millones de rublos ($6.300 millones de dólares), 508 mil millones en mi opinión”, afirmó el presidente ruso, para luego señalar: “así que, en general, el sector se siente bien”.