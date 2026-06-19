Trent Smith, el científico que espera cultivar alimentos en la Luna: “Mi esperanza es tener un pequeño huerto en 2035″

Trent Smith, codirector de Sistemas Alimentarios de la Campaña de Marte de la NASA.

La próxima vez que alguien imagine una lechuga creciendo en la Luna, quizás deba mirar primero hacia el norte de Chile. Esa es la convicción de Trent Smith, codirector de Sistemas Alimentarios de la Campaña de Marte de la NASA, quien llegó a Arica convencido de que la región ofrece algo que pocos lugares del planeta pueden igualar: un laboratorio natural para ensayar la agricultura del futuro extraterrestre.

La apuesta no es menor. Mientras la agencia espacial estadounidense prepara el regreso permanente a la Luna mediante su Programa de Bases Lunares, con hábitats proyectados para la próxima década, científicos buscan resolver cómo producir alimentos frescos a cientos de miles de kilómetros de la Tierra.

Para Smith, las condiciones del norte, marcadas por la escasez hídrica, la radiación ultravioleta y la altura, permiten estudiar cultivos bajo presiones similares a las que enfrentarán futuros invernaderos lunares. Estuvo recientemente en Chile para hablar de eso, como invitado del Viraliza Eventos de Corfo “Gran Encuentro del Desierto”.

Cultivo extraplanetario

El investigador sostiene que la experiencia acumulada por las comunidades andinas durante siglos, sumada al trabajo de universidades, centros científicos y emprendedores locales, podría situar a Chile entre los primeros países en generar conocimiento clave para los huertos que algún día abastezcan asentamientos humanos fuera del planeta.

¿Qué tiene el norte de Chile que atrajo la atención de la NASA, impulsándola a estudiar sistemas agrícolas?

La NASA lleva décadas estudiando plantas, con investigaciones específicas sobre invernaderos lunares y marcianos en las décadas de 1990 y 2000. Estos y otros esfuerzos de investigación han proporcionado una base de datos sobre la que la NASA puede construir, pero aún existen muchas lagunas en el conocimiento. La región de Arica y de Tarapacá ofrece un laboratorio natural que permite investigar cultivos a presión reducida. Se espera que los hábitats lunares operen a 56 kPa y un 34% de oxígeno. Los equipos de investigación en el norte pueden probar cultivos potenciales a diferentes altitudes, incluyendo variedades andinas, para determinar si podrían ser buenos candidatos para la Luna. Las comunidades de esta región llevan siglos cultivando en condiciones extremas, y puede permitir que los equipos de la región sean los primeros en publicar investigaciones sobre aspectos importantes de los cultivos lunares.

Si tuviera que elegir algunos cultivos para sustentar los primeros asentamientos humanos en la Luna o Marte, ¿cuáles serían y por qué?

La NASA regresará a la Luna para quedarse. Recientemente anunciamos el Programa de Bases Lunares, que comienza ahora. El programa consta de tres fases, con el aterrizaje de hábitats en la Fase 3, que comienza en 2030. Espero que podamos empezar a cultivar alimentos listos para consumir utilizando un pequeño huerto lunar. Cultivos como verduras de hoja verde, tomate, pimiento y rábano para empezar. No tenemos forma de cocinar en el espacio y no preveo que podamos cocinar en la Luna hasta que tengamos un asentamiento más permanente.

Trent Smith, luego de exponer los beneficios de Arica y Tarapacá para el estudio de cultivos extraplanetarios.

¿Es la producción de alimentos el principal obstáculo para colonizar otros mundos actualmente?

No, la dieta envasada es bastante buena y se conserva estable hasta por 3 años a 21 °C. Con refrigeración, se espera que las comidas envasadas sean sabrosas y nutritivas por más tiempo. Creo que simplemente aún no contamos con las tecnologías validadas para construir una base lunar y su infraestructura en superficies de baja gravedad como la Luna y Marte. Es probable que muchas de esas tecnologías se prueben en la primera fase.

¿Qué lecciones se están aprendiendo sobre la agricultura en Marte que podrían aplicarse a las regiones áridas de la Tierra?

El conocimiento fluye en ambos sentidos. La agricultura espacial exige una eficiencia extrema: cada litro de agua y cada watt de energía deben contabilizarse. Los sistemas hidropónicos de circuito cerrado desarrollados para el espacio logran eficiencias en el uso del agua que la agricultura tradicional no puede igualar. Al mismo tiempo, comunidades desérticas como las de Atacama han gestionado la producción de agua y alimentos en condiciones extremas durante milenios. La investigación espacial, la agricultura en ambientes controlados y la agricultura en desiertos tienen mucho que aprender unas de otras.

La NASA ha estudiado los efectos de la radiación, la baja presión y la escasez de agua en las plantas. ¿Cuál es el obstáculo científico más difícil de superar para lograr una agricultura extraterrestre viable?

El desafío más subestimado es la seguridad alimentaria en un sistema cerrado. La agricultura en ambientes controlados tiene la ventaja de poder usar detergentes, lejía y agua para limpiar y desinfectar los sistemas de producción de cultivos. En un sistema de circuito cerrado, donde el aire y el agua se reciclan, no podemos usar limpiadores agresivos, y ese es un gran desafío.

Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna. Foto: NASA

¿Considera que Chile participará de forma más permanente en la investigación de la agricultura espacial?

Chile tiene la oportunidad de liderar aspectos de la investigación de cultivos lunares. Incluso cuando otros grupos de investigación comiencen a trabajar en estos desafíos, y cuando la NASA cultive en la Luna, se necesitará más investigación para ampliar los tipos de cultivos que se pueden cultivar allí. Los estudios en la Tierra permiten la creación de huertos en la Luna.

Cuando se produzca la primera cosecha destinada a alimentar una colonia humana en otro planeta, ¿qué cree que sorprenderá más a la gente?

Creo que las sonrisas y la alegría de la tripulación lunar durante la cosecha serán sorprendentes y nos unirán a todos, recordándonos los placeres sencillos de la comida fresca.

¿Es realista pensar que veremos invernaderos operativos en la Luna en 10 o 20 años o esa expectativa es más ciencia ficción?

Mi esperanza es tener un pequeño huerto lunar operativo en la Fase 3, alrededor de 2035.