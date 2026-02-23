SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ucrania: cuatro años de la guerra y el difícil camino hacia la paz

    Yurii DiudinPor 
    Yurii Diudin
    Militares ucranianos operan un vehículo militar blindado en una carretera cercana a la frontera con Rusia, en la región ucraniana de Sumy, el 14 de agosto de 2024. Foto: Archivo ROMAN PILIPEY

    Por Yurii Diudin embajador de Ucrania en Chile

    Hace cuatro años, el 24 de febrero de 2022, la Federación de Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania. Aquella madrugada, millones de ucranianos despertamos con el sonido de misiles y explosiones. Lo que el Kremlin presentó como una “operación especial” fue, y sigue siendo, una guerra de agresión injustificada destinada a destruir nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestra identidad nacional.

    Durante estos cuatro años, Ucrania ha resistido no solo por su integridad territorial, sino por los principios fundamentales del derecho internacional: la inviolabilidad de las fronteras, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la vida humana. La decisión del dictador ruso Putin de escalar la guerra no fue únicamente un ataque contra nuestro país; fue un desafío directo al orden internacional basado en reglas, que busca proteger a las naciones grandes y pequeñas por igual.

    El costo ha sido inmenso. Miles de civiles han perdido la vida. Ciudades enteras han sido destruidas. Millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. A ello se suma el terror sistemático ejercido contra nuestra infraestructura energética. Centrales eléctricas, subestaciones y redes de distribución han sido blanco deliberado de ataques con misiles y drones. En pleno invierno, millones de familias han quedado sin electricidad, calefacción ni agua potable. Hospitales, escuelas y viviendas han debido funcionar bajo cortes prolongados, sometiendo a la población civil —niños, adultos mayores, personas enfermas— a sufrimientos innecesarios. Este intento de quebrar la resistencia de la sociedad ucraniana mediante el frío y la oscuridad constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario.

    Sin embargo, Ucrania no se ha rendido. Gracias al coraje de nuestras Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, hemos defendido nuestra capital, recuperado territorios ocupados y demostrado que la libertad no es una consigna vacía, sino una convicción profunda.

    En estos años oscuros, hemos sentido la solidaridad del mundo democrático. Valoramos profundamente el apoyo político, humanitario y moral que hemos recibido de la República de Chile. Chile, con su propia historia de defensa de la democracia y los derechos humanos, comprende que la indiferencia frente a la agresión solo alienta nuevas violaciones. Las posiciones claras adoptadas en foros multilaterales y la ayuda brindada a quienes han debido buscar refugio son gestos que el pueblo ucraniano no olvidará.

    La guerra de Rusia contra Ucrania tiene repercusiones globales. Ha afectado la seguridad alimentaria, los mercados energéticos y la estabilidad económica mundial. También ha puesto de relieve la importancia de fortalecer las alianzas entre regiones geográficamente distantes pero unidas por valores comunes. América Latina y Europa comparten una vocación por la paz, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias. Defender a Ucrania es, en esencia, defender esos principios.

    A cuatro años del inicio de la invasión a gran escala, reiteramos que la paz es nuestro objetivo. El Gobierno de Ucrania ha impulsado activamente iniciativas para alcanzar una paz justa y duradera, coordinando estrechamente posiciones en las negociaciones con nuestros socios europeos y estadounidenses. Lamentablemente, la falta de voluntad de Moscú para comprometerse de buena fe, dilatando los procesos y presentando ultimátums inaceptables, ha obstaculizado avances concretos. La paz que buscamos debe estar basada en la Carta de las Naciones Unidas, restablecer plenamente nuestra integridad territorial y garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. Una paz impuesta en los términos del agresor recompensaría la violencia y sentaría un precedente peligroso para cualquier región del mundo.

    Ucrania quiere ser conocida no solo por la guerra, sino por su cultura milenaria, su talento, su espíritu emprendedor y su aporte a la comunidad internacional. Queremos reconstruir nuestras ciudades, traer de regreso a nuestros niños y mirar al futuro con esperanza. Para ello, necesitamos que la comunidad internacional mantenga su firmeza y coherencia.

    Hoy recordamos a quienes han dado su vida por la libertad y renovamos nuestro compromiso con una Ucrania libre, democrática y europea. Agradecemos a Chile y a su pueblo por caminar junto a nosotros. La historia ha demostrado que la resiliencia y la solidaridad pueden vencer a la agresión. Con esa convicción, seguimos adelante.

    Más sobre:UcraniaYurii DiudinKievKyivRusiaMoscú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    Cómo izquierda y derecha se pelearán el voto decisivo de Matías Walker en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    2.
    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    3.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    4.
    Trump pide unidad a los republicanos tras el golpe de la Corte Suprema contra su política arancelaria

    Trump pide unidad a los republicanos tras el golpe de la Corte Suprema contra su política arancelaria

    5.
    Quiénes podrían suceder a “El Mencho”: los nombres que emergen tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

    Quiénes podrían suceder a “El Mencho”: los nombres que emergen tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”
    Chile

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo izquierda y derecha se pelearán el voto decisivo de Matías Walker en el Senado

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista
    Negocios

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista

    Los desconocidos números -y peleas- por los US$ 2.715 millones de la gratuidad que destapó una consulta al TDLC de siete universidades privadas

    En los 12 meses previos al inicio de los gobiernos de Frei, Aylwin, Piñera I y Kast se han registrado las mayores alzas del Ipsa

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio
    Tendencias

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”
    El Deportivo

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna
    Cultura y entretención

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Kramer tras su paso por Viña 2026: “Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas”

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México
    Mundo

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    Muerte de líder del cartel de Jalisco Nueva Generación desata violencia en varios estados de México

    Kim Jong Un es reelegido secretario general del partido único de Corea del Norte

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio