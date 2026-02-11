Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

Las autoridades de Ucrania y Rusia han asegurado este miércoles haber interceptado más de un centenar de drones lanzados contra sus territorios durante la última noche, en una nueva batería de ataques en el marco de la invasión rusa del país, desatada a finales de febrero de 2022.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las tropas rusas han lanzado 129 aparatos aéreos no tripulados contra el país, antes de agregar que 112 de ellos han sido destruidos, mientras que 15 han impactado en “ocho ubicaciones” no especificadas.

“El ataque sigue en marcha, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad”, ha alertado, horas después de que se confirmara la muerte de al menos tres personas --un padre, un bebé y un niño de dos años-- en un ataque ruso contra Járkov, en el noreste de Ucrania.

Por su parte, el Gobierno ruso ha afirmado que los sistemas de defensa aérea han destruido 108 drones lanzados por el Ejército ucraniano, incluidos 49 sobre la región de Volgogrado y 29 sobre la región de Rostov, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha especificado en un comunicado que, además, han sido derribados siete drones en Saratov y el mar Negro, respectivamente, además de tres en Astracán, dos en Briansk, Kalmukia y Tartaristán, y uno en Bélgorod, Vorónezh, Kursk, Tula, Osetia del Norte, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.