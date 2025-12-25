SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Zelenski dice que su equipo trabaja “sin descanso” para garantizar que los documentos del plan sean “realistas”

    El mandatario ucraniano sostuvo conversaciones con enviados de Estados Unidos, en las que abordaron avances en el borrador de un plan de paz, incluyendo garantías de seguridad y plazos, en medio de gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra con Rusia.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que el equipo ucraniano trabaja “sin descanso” para garantizar que los documentos relacionados con el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sean “realistas, eficaces y fiables”.

    Zelenski ha hablado por teléfono este jueves con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, y con Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada en la que también han estado presentes el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, entre otros.

    “El jefe de Estado ha trasladado su agradecimiento a los socios estadounidenses por su trabajo constructivo e intensivo, así como por sus amables palabras y saludos navideños al pueblo ucraniano. Volodimir Zelenski también ha pedido al equipo estadounidense que transmita saludos de Navidad a Donald Trump y su familia”, señaló la presidencia ucraniana en un comunicado.

    Las partes han discutido una serie de detalles sobre el proceso de paz. “Se han hecho progresos tangibles en la labor sobre los documentos, en particular sobre las garantías de seguridad y la prosperidad económica”, indicó, agregando que Umerov mantendrá una nueva conversación durante la jornada con Witkoff y Kushner.

    Más tarde, Zelenski aseguró que ha sido una conversación telefónica “realmente buena”. “Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera”, expresó.

    El presidente de Ucrania reveló el miércoles los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra y que abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas desplegadas en la región del Donbás, una oferta que condiciona a que Rusia “haga lo mismo” con sus fuerzas desplegadas en la zona.

    El documento es un “marco político” con 20 puntos que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y que ha sido enviado a Moscú. El enviado especial ruso, Kirill Dimitriev, ha puesto al corriente al presidente, Vladimir Putin, de los resultados de las recientes conversaciones celebradas en Miami con Witkoff y Jared Kushner.

