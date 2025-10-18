SUSCRÍBETE
Mundo

Zelensky se declara “realista” ante la posibilidad de que Trump le entregue misiles Tomahawk a Ucrania

Después de reunirse por más de dos horas con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca, el líder europeo afirmó además que su homólogo entiende que las negociaciones sobre el territorio ucraniano serán la parte "más difícil" para detener la guerra con Rusia.

Por 
Lya Rosen
Trump Zelensky. Foto @LengmanVince en X.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este viernes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cita de más de dos horas de duración en la que discutieron la iniciativa del mandatario europeo para recibir armas de largo alcance y las negociaciones con Rusia.

Tras la reunión, Trump, que debería reunirse en el corto plazo en Hungría con el presidente ruso Vladimir Putin, afirmó que Kiev y Moscú deben cesar los combates y aceptar las fronteras territoriales actuales.

Por su parte, Zelensky, quien ya había declarado con anterioridad que no va a ceder su territorio oriental, aseguró que definir las fronteras será la parte más difícil de las negociaciones de paz.

Tras salir de la Casa Blanca, el mandatario ucraniano además le afirmó a los periodistas que fue una reunión “productiva”, donde se abordaron diversos temas, en especial las armas de largo alcance.

Respecto al intento de Ucrania de recibir Tomahawks por parte de Estados Unidos, Zelensky sugirió que en la cita con Trump no hubo ningún avance mayor sobre este tema, pero reiteró la postura de Ucrania: “Los necesitamos”.

También indicó que no haría más comentarios sobre los misiles que su gobierno intenta obtener, ya que EE.UU. “no desea una escalada”. Aunque afirmó que Rusia “tiene miedo” de los Tomahawk porque son un “arma poderosa”.

Sin embargo, al ser consultado por un periodista sobre su optimismo respecto a que Estados Unidos accediera a proporcionar las armas, se limitó a decir que era “realista”.

Poco después el sitio de noticias Axios confirmó que dos fuentes informadas sobre la reunión afirmaron que Trump le dijo al presidente ucraniano que no tiene la intención de proporcionar misiles Tomahawk de largo alcance, al menos por ahora.

Por su parte, Trump declaró en redes sociales que sus conversaciones fueron “muy interesantes y cordiales”, pero aclaró: “Le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un acuerdo”.

Zelensky compartió que también conversó sobre el desarrollo de drones con el equipo de Trump y que les sugirió que Kiev podría suministrarles drones de fabricación ucraniana a cambio de los misiles.

Más tarde aseguró que confía en que el mandatario estadounidense habla seriamente sobre las medidas que dijo que podría tomar contra Rusia. “Confiamos en que el presidente quiere terminar esta guerra”, dijo.

A lo que añadió: “Creemos que también fue difícil gestionar la situación en Medio Oriente y el presidente lo logró. Espero que logre gestionar esta situación”.

El líder ucraniano además afirmó que el mandatario estadounidense entiende que las negociaciones sobre el territorio ucraniano serán la parte “más difícil” para detener la guerra con Rusia.

“Creo que el presidente entiende que la cuestión más difícil en cualquier tipo de negociación, en cualquier formato de negociación, será el territorio”, sentenció.

