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    “A muchos de ellos seguramente ustedes conocen”: Chomali mantiene en el Minsal a colaboradores clave de Ximena Aguilera

    La nueva jefa de la cartera sanitaria optó por mantener a algunos asesores y jefaturas de su antecesora. El ruido ya traspasa al oficialismo, donde ven con distancia la decisión de dejar en puestos de confianza a cercanos a la exministra.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Lunes, 09 de febrero 2026 Reunión bilateral entre la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y su sucesora, May Chomali. Foto: Alejandra De Lucca V. Alejandra De Lucca V.

    “Estimado equipo Minsal, reciban un afectuoso saludo de quienes hoy asumimos, con profundo sentido de responsabilidad y como un gran honor, el desafío de liderar este ministerio”.

    Así inicia el saludo que las nuevas autoridades del Minsal -la ministra May Chomali, la subsecretaria de Salud Pública Alejandra Pizarro y el subsecretario de Redes Asistenciales Julio Montt- enviaron el pasado 11 de marzo a los funcionarios de la cartera sanitaria.

    En el mensaje también agregan que para asumir el desafío de “mejorar la salud” valoraban el trabajo de los equipos técnicos del ministerio y que además habían conformado un nuevo grupo para fortalecer el trabajo de la cartera. “A muchos de ellos seguramente ustedes conocen”, afirmaba el comunicado intero que posteriormente presentaba siete cargos.

    Ahí efectivamente había nombres conocidos, pero lo que llamó la atención fue la continuidad de algunos cargos que hasta hace poco eran de confianza. De hecho, hay quienes apuntan que esta decisión abrirá un flanco para Chomali.

    Uno de los nombramientos más comentados fue el de Lorenzo Bascuñán. Aunque aterrizó en el Minsal durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, con el tiempo se volvió parte del círculo de confianza de la exministra Ximena Aguilera, quien lo integró como asesor en su gabinete.

    Ahora será jefe de la DIFAI (División de Finanzas y Administración Interna), un departamento importante porque es el organismo encargado de gestionar los recursos humanos, financieros y físicos de las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales.

    Otro nombre que ha sido objeto de comentarios es el de Yasmina Viera, una figura antigua al interior del ministerio. Sin embargo, fue la exministra Ximena Aguilera quien la incorporó a su círculo más cercano al nombrarla jefa de la División Jurídica, un cargo clave por su rol en la asesoría legal estratégica y el control de la legalidad de los actos administrativos de la cartera, incluyendo tramitación de sumarios.

    Con el cambio de administración ahora es la asesora legislativa en el gabinete de la nueva ministra.

    Otra figura que se ha mantenido en cargos de confianza a través de distintas administraciones es Ester Aylwin. Médica especialista en salud pública, ingresó al servicio público en 2013 y llegó al Minsal en 2020, en plena pandemia, integrando el equipo de epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública.

    En la administración anterior ocupó el rol de jefa de la División de Emergencias -cargo creado durante la gestión de Aguilera- y hoy pasa a ocupar el cargo de jefa de asesores en la misma subsecretaría.

    Consultados por La Tercera, varios personeros al interior de la nueva administración de salud aseguran que, además, se mantienen diversas jefaturas de departamento, algunas de perfil técnico y otras no. En ese contexto, desde sectores oficialistas surgen cuestionamientos al no resultar del todo claro el criterio detrás de la continuidad de ciertas figuras vinculadas a la administración anterior.

    En ese contexto, Daniel Lilayu (UDI), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados asegura que “creo que hay muchos cargos que, obviamente, tienen que ser evaluados en su mérito. Hay cargos que directamente vienen del gobierno anterior, pero también hay que ver las competencias profesionales que tienen y los conocimientos que han desarrollado en salud. En ese sentido, esto va a tomar tiempo, pero evidentemente ya le hice ver al equipo de la ministra que vamos a estar atentos y vamos a colaborar en lo que podamos para sugerir cambios que son importantes en salud”.

    Más sobre:Ministerio de SaludMay ChomaliCargos de confianza

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