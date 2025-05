Ad portas de reunión con el Mineduc: Colegio de Profesores advierte más movilizaciones si no se alcanzan “respuestas concretas”

El Colegio de Profesores tiene agendada para esta jornada una reunión con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, instancia que tiene por objetivo abordar la “Agenda Corta” del gremio, documento que contempla un conjunto de seis medidas demandadas por los profesores colegiados.

Ayer jueves la comunidad convocó un paro nacional, a raíz del cual varios docentes llegaron hasta la intersección de la Alameda con Vicuña Mackenna, para marchar hasta el sector de La Plaza Los Héroes.

El gremio lleva varios meses planteando sus demandas, de hecho, la semana pasada los presidentes regionales junto al Directorio Nacional entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric, donde le solicitaron que se involucre en la tramitación, la cual -acusan- no ha tenido la urgencia esperada.

En ese contexto, este viernes en conversación con radio Pauta, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que, si bien se han mantenido conversaciones amables con el gobierno -a través del Ministerio de Educación (Mineduc)- estas no serían suficientes.

“Hay una mesa donde se están conversando estos temas, hay amabilidad, en ese sentido el espacio está, pero nosotros creemos que no basta con eso, lo que tenemos que hacer es apurar decisiones y respuestas concretas que hasta ahora no las hemos tenido", sostuvo.

Esta jornada se efectuaría la cuarta reunión entre el gremio y el Mineduc, y desde el Colegio de Profesores esperan que se avance "con respuestas concretas, al menos en alguno de los seis puntos, y en los próximos días dejemos un calendario de reuniones, donde esto ya se vaya acotando a respuestas".

Aguilar explicó que en el petitorio “no están todos los problemas que hay hoy día en el sistema o todas las demandas que tenemos". Sin embargo, estarían los “seis temas urgentes”.

Además, hizo un llamado a “apurar las respuestas”, considerando que se aproximan las elecciones presidenciales.

Respecto a las acciones que podría tomar el gremio si no se llegan a acuerdos, Aguilar dijo esperar “no tener que pasar a una fase siguiente, de una movilización más extendida y paralizaciones de más días".

“Ojalá no, no lo queremos, pero obviamente si no hay respuesta en asuntos tan graves como los que estamos hablando, y no vemos que hay soluciones, vamos a tener que hacerlo ”, advirtió.

Eso sí, aseguró que las movilizaciones futuras serían de forma escalada. "No es que si hoy día no hay respuesta, entonces el lunes estamos en paro de nuevo, no es así, esto lleva una planificación", indicó.

“Vamos a evaluar, vamos a dar unos días, una semana, unos diez días, para que las conversaciones sigan avanzando, y ojalá no tengamos que pasar a la siguiente fase”, sostuvo.