Alcalde de Cerro Navia no descarta intencionalidad en incendio que afectó dependencias de la Municipalidad

Pasadas las 06.00 de la mañana vecinos de la comuna de Cerro Navia escucharon una fuerte explosión, al divisar por sus ventanas notaron que las dependencias de la Municipalidad se estaban incendiando.

De esa forma dieron aviso a Bomberos, quienes llegaron hasta calle Del Consistorial, donde las llamas consumieron tres oficinas municipales y una vivienda colindante.

El tercer comandante de Bomberos de Quinta Normal, Yan Lai Aránguiz, informó que ocho compañías llegaron hasta el lugar para combatir la emergencia.

En detalle, las oficinas del Departamento de Operaciones, DIDECO y del Departamento de Comunicaciones se vieron afectadas por las llamas.

Foto: Aton Chile.

Además, un funcionario municipal resultó herido por el suceso. “ Sufrió heridas en su vía aérea" , precisó el voluntario.

Frente a esta situación, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, indicó que el funcionario herido “llegó como todos los días muy temprano a trabajar, encendió las luces, llegó a su asiento, prende el computador y hay una explosión”.

“Nuestro funcionario está con lesiones de mediana gravedad, según lo que entendemos, está en la ACHS con quemaduras en las manos, parte de su rostro”, indicó.

Respecto al siniestro, el jefe comunal no descartó intencionalidad. “Es una situación extraña, en ese lugar no se almacenaba gas”, precisó.

Foto: Aton Chile.

En esa línea, señaló que “esta misma semana, es coincidente que el día martes recuperamos una casa narco en el sector de Intendente Saavedra“.

En ese sentido remarcó: “No queremos descartar ninguna hipótesis de qué originó esto, pero nos llama la atención, me llama la atención poderosamente que justo en la misma semana que a una banda criminal le quitamos una casa, aparece este incendio ”.

De momento, equipos policiales y de Bomberos se encuentran investigando el origen del incendio y si es que hubo intencionalidad.