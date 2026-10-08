Alvarado explica ausencia de alerta SAE por aluvión en Las Condes: “Es una situación que se genera de un minuto para otro”

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó las razones por las que no se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) durante el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, que dejó seis lesionados, inundaciones en clínicas, daños en viviendas y vehículos arrastrados por la fuerza del agua.

La emergencia llevó a Senapred a declarar alerta roja para diez comunas de la cordillera y precordillera de la Región Metropolitana, mientras que el Presidente José Antonio Kast instruyó declarar zona de catástrofe en Las Condes para agilizar la disponibilidad de recursos destinados a enfrentar sus consecuencias.

El secretario de Estado se encontraba en Chiloé junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, desde donde participó de manera telemática en la reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, convocada para abordar la emergencia.

Tras la instancia, Alvarado sostuvo que la rapidez con que se desarrolló el fenómeno impidió identificar oportunamente las áreas que debían ser evacuadas.

“El tema de las alarmas SAE, primero, esto es una situación que se genera de un minuto para otro, y cuando no se tiene claridad respecto del polígono de afectación, emitir una alerta SAE de evacuación puede generar mucho más confusión porque no se puede en ese instante definir cuáles son las áreas hacia donde evacuar” , afirmó.

En esa línea, el biministro insistió en que la falta de delimitación del sector afectado estuvo relacionada con el carácter imprevisto de la emergencia.

“Por lo tanto, ahora que ya se conoce y se tiene un diagnóstico, ya a través de Senapred se van a ir tomando las acciones y se van a ir comunicando oficialmente las acciones a seguir” , agregó.

Alvarado también señaló que los equipos técnicos se encuentran monitoreando la posibilidad de nuevas activaciones de quebradas, mientras se trabaja en la delimitación de un perímetro donde se restringirá la circulación para facilitar el ingreso de maquinaria pesada y las labores de despeje.