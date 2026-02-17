SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Boric realza candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU: “No es simbólico, es la necesidad de un liderazgo que dé confianza”

    El Mandatario defendió el nombre de la expresidenta por su "vocación de diálogo y su capacidad de tender puentes".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El Presidente Gabriel Boric defendió nuevamente la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y realzó su nombre, asegurando que la exmandataria ofrece garantías para enfrentar los desafíos mundiales actuales.

    Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en el marco del saludo a los miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales en Chile, instancia a la que asistió junto al canciller Alberto van Klaveren.

    Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandatario defendió el rol de Chile en el escenario internacional y señaló que “nosotros no creemos que se deban resolver los conflictos y diferencias por medio del uso de la fuerza, sino a través del diálogo y las reglas compartidas”.

    Agregó que cuando impera la ley del más fuerte, los países con menor influencia relativa quedan en una posición vulnerable, por lo que -afirmó- es fundamental que los países medianos y pequeños se unan en la exigencia de un orden basado en normas comunes.

    “El respeto del Derecho Internacional amplía, y no restringe, el espacio de decisión autónoma de los pueblos, protege la soberanía efectiva y reduce el margen para la arbitrariedad”, añadió.

    En esa línea, sostuvo que Chile defenderá siempre un orden internacional basado en reglas, en coherencia con su historia como participante original del sistema multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

    Con todo, Boric afirmó que la candidatura de Michelle Bachelet está alineada con ese propósito.

    “No es un gesto simbólico, no es una apuesta identitaria, es una afirmación de la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza”, sostuvo el mandatario sobre la postulación -presentada junto a Brasil y México-, la que, dijo, responde a la convicción de promover un liderazgo con vocación de diálogo y capacidad de tender puentes.

    En la misma línea, el Presidente destacó la “impecable trayectoria” de la exmandataria, que -recalcó- encarna la defensa del multilateralismo, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la cooperación internacional.

    “Ningún país se basta a sí mismo, ninguno”, añadió, enfatizando que la colaboración es clave para enfrentar desafíos persistentes como la pobreza, la desigualdad, el hambre, las brechas tecnológicas, la contaminación y las pandemias.

    “Tenemos muchos desafíos, pero la humanidad ha demostrado una y otra vez que colaborando se puede salir adelante. Y Michelle Bachelet encarna esa convicción”, afirmó.

    Respecto del futuro, Boric planteó la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas para fortalecer la defensa de los derechos humanos, citando a la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral.

    “Tal como Chile necesita del mundo, el mundo también necesita a Chile”, señaló.

    Asimismo, destacó el trabajo del canciller Alberto van Klaveren y su equipo durante estos cuatro años, afirmando que el país puede cerrar el período “con la frente en alto”, asegurando que Chile tiene amigos en todas partes y que defiende la cooperación, el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional.

    Revelan imagen oficial de la campaña de Bachelet a la ONU

    Asimismo, durante esta jornada, desde la Cancillería revelaron la imagen oficial para la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU.

    La imagen está contenida en un folleto que será entregado a los cuerpos diplomáticos que tengan representación en el país, donde se consignan los principales focos de la candidatura que también apoyan México y Brasil.

    El documento repartido por Cancillería, al que estuvo acceso este medio, empieza con una presentación de la propia Bachelet, de cinco párrafos, donde afirma estar convencida de que la “experiencia me ha preparado para afrontar un momento en el que el sistema internacional se enfrenta a retos de escala, urgencia y complejidad sin precedentes” y que “las Naciones Unidas deben reforzar su capacidad de acción, anticipación y respuesta”.

    También cuenta con párrafos biográficos de Bachelet, recordando su paso por la Universidad de Chile donde estudió Medicina, entre otros parajes de su vida.

    Más sobre:Presidente Gabriel BoricMichelle BacheletSecretaría generalONUCandidaturaRelaciones internacionales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    El Tricel: la carta final que se juega la oposición para destituir a Claudio Orrego

    Golpe a la Fiscalía: Corte de Santiago rechaza por unanimidad desafuero de Orrego provocando una debacle en caso ProCultura

    Lo más leído

    1.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    2.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    3.
    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    4.
    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    5.
    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares
    Chile

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente
    Negocios

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Giorgio Boccardo y Tomás Rau realizan reunión por traspaso de Ministerio del Trabajo

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”
    El Deportivo

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”

    Escándalo en la Champions League: Vinícus Júnior acusa insultos racistas de jugador argentino del Benfica

    Con Ancelotti en la tribuna: Tomás Barrios cae frente a Matteo Berrettini tras una extenuante batalla en el ATP de Río

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John
    Cultura y entretención

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad