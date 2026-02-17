Boric realza candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU: “No es simbólico, es la necesidad de un liderazgo que dé confianza”

El Presidente Gabriel Boric defendió nuevamente la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y realzó su nombre, asegurando que la exmandataria ofrece garantías para enfrentar los desafíos mundiales actuales.

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en el marco del saludo a los miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales en Chile, instancia a la que asistió junto al canciller Alberto van Klaveren.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandatario defendió el rol de Chile en el escenario internacional y señaló que “nosotros no creemos que se deban resolver los conflictos y diferencias por medio del uso de la fuerza, sino a través del diálogo y las reglas compartidas”.

Agregó que cuando impera la ley del más fuerte, los países con menor influencia relativa quedan en una posición vulnerable, por lo que -afirmó- es fundamental que los países medianos y pequeños se unan en la exigencia de un orden basado en normas comunes.

“El respeto del Derecho Internacional amplía, y no restringe, el espacio de decisión autónoma de los pueblos, protege la soberanía efectiva y reduce el margen para la arbitrariedad”, añadió.

En esa línea, sostuvo que Chile defenderá siempre un orden internacional basado en reglas, en coherencia con su historia como participante original del sistema multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Con todo, Boric afirmó que la candidatura de Michelle Bachelet está alineada con ese propósito.

“No es un gesto simbólico, no es una apuesta identitaria, es una afirmación de la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza”, sostuvo el mandatario sobre la postulación -presentada junto a Brasil y México-, la que, dijo, responde a la convicción de promover un liderazgo con vocación de diálogo y capacidad de tender puentes.

En la misma línea, el Presidente destacó la “impecable trayectoria” de la exmandataria, que -recalcó- encarna la defensa del multilateralismo, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la cooperación internacional.

“Ningún país se basta a sí mismo, ninguno”, añadió, enfatizando que la colaboración es clave para enfrentar desafíos persistentes como la pobreza, la desigualdad, el hambre, las brechas tecnológicas, la contaminación y las pandemias.

“Tenemos muchos desafíos, pero la humanidad ha demostrado una y otra vez que colaborando se puede salir adelante. Y Michelle Bachelet encarna esa convicción”, afirmó.

Respecto del futuro, Boric planteó la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas para fortalecer la defensa de los derechos humanos, citando a la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral.

“Tal como Chile necesita del mundo, el mundo también necesita a Chile”, señaló.

Asimismo, destacó el trabajo del canciller Alberto van Klaveren y su equipo durante estos cuatro años, afirmando que el país puede cerrar el período “con la frente en alto”, asegurando que Chile tiene amigos en todas partes y que defiende la cooperación, el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional.

Revelan imagen oficial de la campaña de Bachelet a la ONU

Asimismo, durante esta jornada, desde la Cancillería revelaron la imagen oficial para la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU.

La imagen está contenida en un folleto que será entregado a los cuerpos diplomáticos que tengan representación en el país, donde se consignan los principales focos de la candidatura que también apoyan México y Brasil.

El documento repartido por Cancillería, al que estuvo acceso este medio, empieza con una presentación de la propia Bachelet, de cinco párrafos, donde afirma estar convencida de que la “experiencia me ha preparado para afrontar un momento en el que el sistema internacional se enfrenta a retos de escala, urgencia y complejidad sin precedentes” y que “las Naciones Unidas deben reforzar su capacidad de acción, anticipación y respuesta”.

También cuenta con párrafos biográficos de Bachelet, recordando su paso por la Universidad de Chile donde estudió Medicina, entre otros parajes de su vida.