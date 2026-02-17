Cancillería muestra imagen oficial de la campaña de Bachelet a la secretaría general de la ONU

Esta tarde el presidente Gabriel Boric se reunirá los miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales en Chile, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Se trata de una de las citas de cierre de gestión del mandatario antes de entregar la banda presidencial el 11 de marzo.

Se prevé que también será una oportunidad para que el mandatario realce nuevamente la importancia que tiene para el Ejecutivo la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aun cuando persisten las dudas acerca de si el presidente electo José Antonio Kast respaldará la candidatura de la exmandataria socialista, en la Cancillería mantiene el despliegue.

De hecho, esta semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores repartirá entre el cuerpo diplomático presente en el país un folleto que introduce los principales focos de la candidatura de la dos veces Presidenta, cuya postulación es apoyada también por las administraciones en México, de Claudia Sheinbaum, y en Brasil, de Lula da Silva.

El documento repartido por Cancillería, al que estuvo acceso este medio, inicia con una presentación de la propia Bachelet, de cinco párrafos, donde afirma estar convencida de que la “experiencia me ha preparado para afrontar un momento en el que el sistema internacional se enfrenta a retos de escala, urgencia y complejidad sin precedentes” y que “las Naciones Unidas deben reforzar su capacidad de acción, anticipación y respuesta”.

El escrito recuerda sus experiencias como ministra de Salud y de Defensa, así como las dos ocasiones que fue jefa de Estado y sus pasos por cargos clave del organismo con sede en Nueva York, como la dirección ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Esto último, da cuenta la expresidenta, le enseñó “el potencial inmenso de esta organización, pero también sus límites”. “Hay que administrar con eficacia y mediar con mesura las transiciones de un mundo en transformación. Para eso, mi liderazgo se basará en reconstruir la confianza en las Naciones Unidas con el foco en los problemas que hoy, sin excepciones, son globales”, complementó Bachelet.

Se trata de las mismas ideas que Bachelet presentó en su “vision statement” con el que se formalizó su competencia por la ONU. En el mismo documento se recuerda su experiencia en la dictadura de Augusto Pinochet, lo que le permitió “comprender, desde una perspectiva personal, el valor de la dignidad humana y de las instituciones que los resguardan”.

Luego de su introducción, el folleto narra parte de la biografía de Michelle Bachelet, que incluye desde sus estudios de Medicina en la Universidad de Chile hasta su actual rol como vicepresidenta del Club de Madrid. A su vez, también cuenta qué premios le han otorgado, como “más de 20 condecoraciones y reconocimientos alrededor del mundo, siendo el más reciente el Premio Indira Gandhi para la Paz, el Desarme y el Desarrollo”.

En el folleto, además, se agregan frases de Bachelet, como: “ De cara a su centenario, la ONU debe proyectarse como una organización eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, y confiable en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo. Su relevancia no reside solo en su historia, sino en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común ”.

Junto a eso también se agregan sus cuatro principales mensajes. En la primera, en torno a “ una ONU preparada para el mundo de hoy y de mañana ”, se plantea que el organismo sigue “siendo el espacio único e irremplazable donde la humanidad se reúne para enfrentar desafíos comunes”.

En el segundo, “ cuatro direcciones estratégicas para una ONU renovada ”, se da cuenta de propuestas como una “reforma institucional con propósito”, con foco en una “diplomacia preventiva”; “reconectar con las personas”, donde se busca “reforzar la legitimidad de la ONU demostrando impactos concretos en la vida de las personas”; “reafirmar los principios fundacionales”, y “diseñar el futuro con liderazgo colectivo”.

En el tercero, “ resultados concretos en los tres pilares de la ONU ”, se abordan los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz y seguridad. El último punto, en tanto, pone foco en “ una ONU que anticipa, previene y une ”.

Semanas atrás desde Cancillería ya se activó un despliegue por Bachelet, por medio de un correo donde se instruyó a cada una de las embajadas del país en el extranjero a moverse en favor de su nominación al principal cargo de la ONU.

“Se solicita a las misiones realizar gestiones ante las más altas autoridades de ese país, con el objeto de dar a conocer dicha candidatura, hacer entrega de los antecedentes adjuntos y solicitar el apoyo a la misma”, se lee en el mensaje al que tuvo acceso La Tercera.

La propia Bachelet reactivará su agenda internacional tras las vacaciones. Hasta ahora, el próximo hito que aparece en su camino se realizará en marzo, en Nueva York, en el marco del 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) de la ONU.