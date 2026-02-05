Carrera por la ONU: Bachelet evalúa viaje a Nueva York para retomar su agenda tras arremetida de Kast por su inscripción

Entre el 9 y el 19 de marzo se realizará el 70° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Allí, en Nueva York, Michelle Bachelet retomará su agenda internacional en medio de su candidatura por la Secretaría General del principal organismo multilateral .

La expresidenta -quien ahora se encuentra de vacaciones en Caburgua- llegará a Estados Unidos salvo que algo cambie el escenario. Al evento fue invitada en su calidad de vicepresidenta del Club de Madrid, organismo internacional conformado por exmandatarios del sector.

Al encuentro que irá Bachelet, según su página web, se fundó en 1946 y es “el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel mundial dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. En su calidad de exdirectora de ONU Mujeres, la expresidenta ya ha participado de la instancia.

Ahora lo hará convertida en candidata a la sucesión del portugués António Guterres en el principal cargo de Naciones Unidas. Su nominación se inscribió este lunes por los gobiernos del Presidente de Chile, Gabriel Boric; de Brasil, Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum.

Dentro de los documentos con los que se inscribió su candidatura, Bachelet ya relevó la importancia de la defensa de los derechos de las mujeres.

El despliegue de la exmandataria se dará luego de la fuerte arremetida en su contra del Partido Republicano y del futuro presidente, José Antonio Kast.

Si bien el republicano, tras la inscripción, dijo que definirá en marzo si es que apoyará o no la postulación de Bachelet, lo cierto es que con el paso de los días ha ido escalando el tono.

El martes señaló que la decisión debió haber sido conversada, mientras que este miércoles fue un paso más allá y respaldó los dichos del presidente de su partido, Arturo Squella, quien calificó la inscripción como un “amarre” del gobierno de Gabriel Boric.

Boric, de hecho, le respondió por redes sociales y lo acusó de levantar una “pequeñez” y “frivolidad”.

Respecto de la polémica, Kast dijo -desde Europa, donde se encuentra de gira- que “e ntendemos que el Presidente (Boric) tenga una buena relación con Brasil, que tenga una buena relación con México, pero dista mucho de lo que habríamos esperado del Presidente en relación a lo interno y también a lo internacional ”.

En esa línea, añadió: “Nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”.

Finalmente, agregó que "respecto del tema de la nominación a la ONU y respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, no me voy a pronunciar antes de asumir el cargo en propiedad”.

En el entorno de Kast, en todo caso, transmiten que “más que elevar el tono”, el futuro mandatario quiso respaldar al presidente de su partido. Además, agregan, que ahora su foco está en la gira y que el tema de Bachelet lo resolverá en marzo.

Pese a eso, en el Partido Republicano continuaron con la ofensiva en contra de Bachelet. La secretaria general, Ruth Hurtado, incluso cuestionó sus credenciales políticas. “Más allá de si la actuación de estos cargos (internacionales en la ONU) tuvo un buen desempeño. Podríamos partir por analizar cómo fue su desempeño como Presidenta de Chile, que fue bastante paupérrimo”, dijo, a contrapelo de lo que ha llegado a mencionar Kast, quien en diciembre valoró la experiencia de Bachelet tras su encuentro con ella en Ñuñoa.

Squella, por su parte, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), volvió arremeter por el tema. “Nosotros hemos sido lo suficientemente claros en estos días, la verdad que fue una imprudencia por parte del actual Presidente, de la actual administración, postular a una persona a 37 días de dejar la Presidencia de la República, siendo que todavía va a faltar mucho tiempo para que se puedan inscribir personas, amarrando esta postulación a una nueva administración con una orientación política distinta”, indicó.

Y añadió: “Nosotros no nos hemos referido a la opinión que tenemos de fondo de lo que fue la desastrosa administración de Michelle Bachelet como Presidenta de Chile, particularmente en su segundo gobierno. Eso pasa a segundo plano y eso ya tiene que ver con el mérito que puede tener una persona que lo ha hecho mal a cargo de un país y, bueno, obviamente, si es que estuviera a cargo de una organización de países, uno podría sacar conclusiones. La opinión que nosotros hemos dado durante estos días tiene más que ver con la oportunidad, con la imprudencia y con el amarre que en definitiva buscó este gobierno en inscribir la candidatura de Michelle Bachelet”.

Las críticas de la futura administración generaron la respuesta de la titular de la Segegob, Camila Vallejo, quien indicó que “la decisión del gobierno (...) es una política de Estado. Las políticas de Estado, especialmente en materia diplomática, trascienden incluso a los gobiernos de turno”.