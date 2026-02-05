SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Carrera por la ONU: Bachelet evalúa viaje a Nueva York para retomar su agenda tras arremetida de Kast por su inscripción

    La exmandataria viajará en marzo a Estados Unidos y lo hará luego de que el futuro mandatario sincerara su descontento con su postulación. El republicano este miércoles elevó el tono y aseguró que "no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país ".

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Entre el 9 y el 19 de marzo se realizará el 70° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Allí, en Nueva York, Michelle Bachelet retomará su agenda internacional en medio de su candidatura por la Secretaría General del principal organismo multilateral.

    La expresidenta -quien ahora se encuentra de vacaciones en Caburgua- llegará a Estados Unidos salvo que algo cambie el escenario. Al evento fue invitada en su calidad de vicepresidenta del Club de Madrid, organismo internacional conformado por exmandatarios del sector.

    Al encuentro que irá Bachelet, según su página web, se fundó en 1946 y es “el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel mundial dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. En su calidad de exdirectora de ONU Mujeres, la expresidenta ya ha participado de la instancia.

    Ahora lo hará convertida en candidata a la sucesión del portugués António Guterres en el principal cargo de Naciones Unidas. Su nominación se inscribió este lunes por los gobiernos del Presidente de Chile, Gabriel Boric; de Brasil, Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum.

    Dentro de los documentos con los que se inscribió su candidatura, Bachelet ya relevó la importancia de la defensa de los derechos de las mujeres.

    El despliegue de la exmandataria se dará luego de la fuerte arremetida en su contra del Partido Republicano y del futuro presidente, José Antonio Kast.

    Si bien el republicano, tras la inscripción, dijo que definirá en marzo si es que apoyará o no la postulación de Bachelet, lo cierto es que con el paso de los días ha ido escalando el tono.

    El martes señaló que la decisión debió haber sido conversada, mientras que este miércoles fue un paso más allá y respaldó los dichos del presidente de su partido, Arturo Squella, quien calificó la inscripción como un “amarre” del gobierno de Gabriel Boric.

    Boric, de hecho, le respondió por redes sociales y lo acusó de levantar una “pequeñez” y “frivolidad”.

    Respecto de la polémica, Kast dijo -desde Europa, donde se encuentra de gira- que “entendemos que el Presidente (Boric) tenga una buena relación con Brasil, que tenga una buena relación con México, pero dista mucho de lo que habríamos esperado del Presidente en relación a lo interno y también a lo internacional”.

    En esa línea, añadió: “Nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”.

    Finalmente, agregó que "respecto del tema de la nominación a la ONU y respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, no me voy a pronunciar antes de asumir el cargo en propiedad”.

    En el entorno de Kast, en todo caso, transmiten que “más que elevar el tono”, el futuro mandatario quiso respaldar al presidente de su partido. Además, agregan, que ahora su foco está en la gira y que el tema de Bachelet lo resolverá en marzo.

    Pese a eso, en el Partido Republicano continuaron con la ofensiva en contra de Bachelet. La secretaria general, Ruth Hurtado, incluso cuestionó sus credenciales políticas. “Más allá de si la actuación de estos cargos (internacionales en la ONU) tuvo un buen desempeño. Podríamos partir por analizar cómo fue su desempeño como Presidenta de Chile, que fue bastante paupérrimo”, dijo, a contrapelo de lo que ha llegado a mencionar Kast, quien en diciembre valoró la experiencia de Bachelet tras su encuentro con ella en Ñuñoa.

    Squella, por su parte, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), volvió arremeter por el tema. “Nosotros hemos sido lo suficientemente claros en estos días, la verdad que fue una imprudencia por parte del actual Presidente, de la actual administración, postular a una persona a 37 días de dejar la Presidencia de la República, siendo que todavía va a faltar mucho tiempo para que se puedan inscribir personas, amarrando esta postulación a una nueva administración con una orientación política distinta”, indicó.

    Y añadió: “Nosotros no nos hemos referido a la opinión que tenemos de fondo de lo que fue la desastrosa administración de Michelle Bachelet como Presidenta de Chile, particularmente en su segundo gobierno. Eso pasa a segundo plano y eso ya tiene que ver con el mérito que puede tener una persona que lo ha hecho mal a cargo de un país y, bueno, obviamente, si es que estuviera a cargo de una organización de países, uno podría sacar conclusiones. La opinión que nosotros hemos dado durante estos días tiene más que ver con la oportunidad, con la imprudencia y con el amarre que en definitiva buscó este gobierno en inscribir la candidatura de Michelle Bachelet”.

    Las críticas de la futura administración generaron la respuesta de la titular de la Segegob, Camila Vallejo, quien indicó que “la decisión del gobierno (...) es una política de Estado. Las políticas de Estado, especialmente en materia diplomática, trascienden incluso a los gobiernos de turno”.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasNueva YorkJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

    Lo más leído

    1.
    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    2.
    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    3.
    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    4.
    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    5.
    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”
    Chile

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada
    Negocios

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo
    El Deportivo

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato
    Cultura y entretención

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump
    Mundo

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca