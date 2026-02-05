Cancillería mandata a embajadas a desplegarse por Bachelet

A cada una de las embajadas de Chile en el extranjero les llegó una instrucción este martes: desplegarse en favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas .

La orden a las misiones en el extranjero fue emitida al día siguiente de que el Presidente Gabriel Boric anunciara que la candidatura de la exmandataria había sido inscrita formalmente por el gobierno con el apoyo de las dos potencias de América Latina: Brasil y México. Una jugada que irritó al gobierno entrante de José Antonio Kast que hasta ha evitado despejar si apoyará o no la carrera de la exjefa de Estado socialista.

El mandato que llegó a las embajadas, por medio de la División de Asuntos Multilaterales (Dimulti), parte informando que la opción de Bachelet cuenta con el apoyo de los gobiernos de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

Luego mandata el despliegue en favor de la otrora directora de ONU Mujeres. “Se solicita a las misiones realizar gestiones ante las más altas autoridades de ese país, con el objeto de dar a conocer dicha candidatura, hacer entrega de los antecedentes adjuntos y solicitar el apoyo a la misma”, se lee en el mensaje al que tuvo acceso La Tercera.

En esa misma línea, se transmite que “en el caso de las concurrencias, dichas gestiones deberán realizarse, al menos en una etapa inicial, mediante contactos de carácter virtual”.

El mensaje pide a los embajadores trabajar en conjunto con las misiones de Brasil y México para potenciar el despliegue de la expresidenta. “En caso de ser posible, se solicita coordinar estas gestiones con las Embajadas de Brasil y de México, a fin de realizarlas de manera conjunta”, insiste el mensaje.

Además, se pidió, “con el objeto de facilitar las gestiones en sede”, que en los documentos que se comparta con los gobiernos locales se adjunten “la carta conjunta de inscripción, la visión estratégica y el currículum vitae de la candidata”.

“Asimismo, se agradecerá contar con traducciones de estos documentos al idioma oficial del país de acreditación, las que podrán ser realizadas por la propia misión”, agregaron en el mensaje de Cancillería a las embajadas.

En tanto, en el punto número cuatro se complementó que los documentos requeridos para compartir con los países donde se encuentren las embajadas se pueden encontrar en la página oficial de Naciones Unidas.

Para finalizar, se solicitó que se mantenga al ministerio que encabeza el canciller Alberto van Klaveren “al tanto de las novedades relevantes que se produzcan al respecto”.

Boric encabeza gestiones

La orden emitida por la Cancillería a las embajadas es parte del diseño del Ejecutivo para ampliar las opciones de la expresidenta y es concordante con la relevancia que el Presidente Boric decidió darle al asunto en la recta final de su mandato.

El presidente no solo partió la semana anunciando la inscripción de la candidatura, sino que también ha dedicado gran parte de sus intervenciones públicas a defender la decisión y a responder las críticas de la derecha.

Este martes, de hecho, el mandatario le respondió desde la Región de Aysén al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, luego de que afirmó que la decisión de inscribir a la expresidenta es el mayor “amarre” que deja este gobierno a la administración de Kast.

El mandatario usó su cuenta de X para referirse a los dichos del timonel del Partido Republicano.

“Sería la primera chilena y la primera mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil. Calificarla de amarre es de una pequeñez y frivolidad tremenda. Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”, recalcó el Jefe de Estado.

El conflicto se mantuvo, pues Squella volvió a arremeter y afirmó este miércoles que “la pequeñez y frivolidad es haber sobrepuesto las opiniones personales por sobre los intereses de Chile, criticando y agrediendo una y otra vez a mandatarios de otras naciones que piensan distinto. Presentar una candidatura que divide a los chilenos, con escasas probabilidades de éxito, comprometiendo recursos públicos y a 37 días de entregar el poder, simplemente es un amarre inaceptable”.

La polémica discusión por la nominación de Bachelet a la ONU se mantuvo con comentarios de los ministros del Interior, Álvaro Elizalde, y de la Segegob, Camila Vallejo.

El asunto no solo genera división entre la oposición y el gobierno. Al interior de la derecha hay voces que discrepan de la postura de Squella, y son partidarios de apoyar la opción de la exmandataria. Entre estos últimos se cuenta al senador Felipe Kast, quien en entrevista en T13 Radio dijo que Boric debió esperar tener un acuerdo más amplio para inscribir a la mandataria, pero dijo estar a favor de su postulación.

Este martes en la tarde la bilateral de cancilleres entre el vigente ministro Van Klaveren y su próximo sucesor, Francisco Pérez Mackenna, no tocó el tema, pese a ser considerado como un “elefante en la habitación”.

El futuro canciller, de hecho, reforzó que el gobierno entrante fijara una postura posterior al 11 de marzo, jornada en la que José Antonio Kast ascenderá al poder.