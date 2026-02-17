Campamento Santa Marta: Ya se han demolido 63 de las 102 estructuras

Durante la jornada de este martes continúa la demolición del campamento Santa Marta en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Los trabajos comenzaron durante la mañana del lunes, ocasión en que se terminó el desalojo de las familias que quedaban en el lugar. Según la información dada a conocer, hasta el momento se han demolido 63 de las 102 viviendas que se encuentran en el lugar.

De acuerdo a la información municipal, las 102 familias abandonaron el campamento, el cual ya se encontraba deshabitado para las 15:00 horas de ayer. De estas, 10 se trasladaron al albergue municipal.

El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, en conversación con 24 Horas, señaló que “la labor del municipio, junto con despejar y sacar las viviendas, es también hacer una especie de recuperación de esos espacios, tanto en el sector del campamento El Trébol, que desalojamos hace cerca de dos meses, como en el sector del campamento Santa Marta“.

Además agregó que “estos nuevos campamentos generan condiciones bastante riesgosas y de baja calidad de vida, tanto para quienes lo habitan, para los barros aledaños y finalmente para toda la comuna, por situaciones de seguridad, de incivilidades sanitarias”.

Por su parte, el delegado Durán detalló que es probable que los trabajos se extiendan hasta la jornada de este miércoles, aunque no descartó que se puedan extender un poco más. “Esperamos mañana a más tardar ya culminar íntegramente todo ese proceso y si eventualmente se demora un poquito más porque el retiro de escombros es lento y después vamos a hacer una remoción de tierra con el propósito que no sea reutilizado ese espacio físico“.