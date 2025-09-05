SUSCRÍBETE
Nacional

Carabinero abate a tiros a sujeto que lo amenazó con arma de fuego durante procedimiento por drogas en San Ramón

El caso quedó en manos de la PDI, desde donde señalaron que, en primera instancia, el funcionario policial habría cumplido con el protocolo y disparó contra el sujeto al ver en peligro su integridad.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Foto: Referencial/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el marco de un operativo policial por drogas, un funcionario de Carabineros abrió fuego en contra de un sujeto que lo habría amenazado con una pistola al interior de un domicilio en San Ramón.

Todo comenzó la tarde de este jueves, cuando personal policial realizaba un patrullaje preventivo en la intersección de Goycolea con Juan Luis Sanfuentes, en esta comuna del sur de la capital. Es en este lugar donde se percatan de que un grupo de cuatro individuos realizaba una transacción de drogas, por lo que proceden a la detención de tres de ellos.

En ese momento, uno de los antisociales se dio a la fuga e ingresó a una casa del sector.

“Uno de ellos ingresa a un domicilio y, en flagrancia, es seguido por uno de nuestros carabineros. En este contexto se produce una dinámica que termina con esta persona fallecida”, informó la general inspector Karina Soza, jefa de la Zona Metropolitana de Carabineros.

Agregó que la Fiscalía de Flagrancia instruyó que el caso quedara en manos de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI, para “mayor transparencia y para la tranquilidad para la población de que la actuacion del personal policial fue absolutamente ajustada a derecho”.

Luego de trabajar de forma preliminar en el sitio del suceso, el subprefecto Rodrigo Rodríguez, jefe de la BH Sur, señaló que “conforme a los primeros antecedentes, la dinámica del hecho, el análisis e interpretación del sitio de suceso, efectivamente la persona apunta, en este caso la víctima apunta a un funcionario policial quien en ese minuto, obviamente, no puede discernir si es un arma a fogueo o un arma real”.

Al respecto, agregó que “se están realizando las pericias respectivas al interior a fin de establecer o descartar ese hecho. No obstante, el funcionario policial repele esta amenaza provocando dos disparos, uno disuasivo y el segundo ya directo, por cuanto la persona en ningún minuto depuso su actitud contra el funcionario policial”.

En tanto, las autoridades confirmaron que se detuvo a tres personas en el operativo y que en el inmueble se encontraron envoltorios con sustancias que serán periciadas para establecer si se trata de droga.

