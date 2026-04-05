Interrupción en Línea 4 del Metro obliga a operar con servicio parcial tras emergencia en estación Vicente Valdés
La situación generó suspensión de combinaciones y el cierre de varias estaciones, afectando el desplazamiento de usuarios en el sector suroriente de la capital.
Una nueva contingencia en la red de transporte subterráneo de Santiago obligó la tarde de este domingo a implementar un servicio parcial en la Línea 4 del Metro de Santiago, luego de que se reportara la presencia de una persona en la vía en la estación Vicente Valdés.
Según informó la empresa a las 18:46 horas, la operación de trenes quedó restringida a dos tramos: entre las estaciones Tobalaba y Quilín, por un lado, y entre Hospital Sótero del Río y Plaza de Puente Alto, por otro, dejando sin servicio el tramo intermedio.
Como parte de las medidas adoptadas, también se suspendieron las combinaciones en las estaciones Vicente Valdés -conexión con Línea 5- y Vicuña Mackenna -con Línea 4A-.
Asimismo, se determinó el cierre de múltiples estaciones a lo largo del trazado afectado. Entre ellas se encuentran Las Torres, Macul, Vicuña Mackenna, Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa.
Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre el estado de la persona involucrada ni el tiempo estimado para la normalización total del servicio.
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