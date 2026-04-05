Interrupción en Línea 4 del Metro obliga a operar con servicio parcial tras emergencia en estación Vicente Valdés

Una nueva contingencia en la red de transporte subterráneo de Santiago obligó la tarde de este domingo a implementar un servicio parcial en la Línea 4 del Metro de Santiago, luego de que se reportara la presencia de una persona en la vía en la estación Vicente Valdés.

Según informó la empresa a las 18:46 horas, la operación de trenes quedó restringida a dos tramos: entre las estaciones Tobalaba y Quilín, por un lado, y entre Hospital Sótero del Río y Plaza de Puente Alto, por otro, dejando sin servicio el tramo intermedio.

Como parte de las medidas adoptadas, también se suspendieron las combinaciones en las estaciones Vicente Valdés -conexión con Línea 5- y Vicuña Mackenna -con Línea 4A-.

Asimismo, se determinó el cierre de múltiples estaciones a lo largo del trazado afectado. Entre ellas se encuentran Las Torres, Macul, Vicuña Mackenna, Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre el estado de la persona involucrada ni el tiempo estimado para la normalización total del servicio.