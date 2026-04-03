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    Argentina ofrece recompensa de más de 13 millones de pesos por captura de Galvarino Apablaza

    El Ministerio de Seguridad difundió una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (poco más de 13 millones de pesos chilenos) para ubicar a Galvarino Apablaza Guerra, en medio de gestiones con Chile tras su fallida detención.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Argentina ofrece $20 millones por captura de Galvarino Apablaza

    El Ministerio de Seguridad de Argentina ofreció una recompensa de $20 millones pesos argentinos (13.228.304 de pesos chilenos), para quienes entreguen información que permita ubicar y detener al ciudadano chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien mantiene un pedido de captura nacional e internacional por los delitos de homicidio y secuestro.

    La información fue difundida a través de redes sociales por la cartera, donde se indicó que los antecedentes que permitan dar con su paradero pueden ser entregados de forma anónima, a través del número 134.

    Argentina ofrece $20 millones por captura de Galvarino Apablaza

    Fallida detención y coordinación internacional

    El anuncio se da luego de que autoridades argentinas informaran sobre la fallida detención de Apablaza, quien no fue ubicado en su domicilio, pese a un operativo realizado en ese país.

    El caso activó coordinaciones entre la Policía de Investigaciones y la policía argentina, en un contexto marcado por la búsqueda del exfrentista, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán.

    Apablaza se encontraba desde hace años en calidad de refugiado político en Argentina, beneficio que fue retirado por la actual administración de ese país.

    Argentina ofrece $20 millones por captura de Galvarino Apablaza

    Gestiones del gobierno chileno

    En ese escenario, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, confirmó que el Presidente José Antonio Kast mantendrá su viaje a Argentina.

    “El viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema”, señaló, agregando que “estamos trabajando para hacer todo lo que sea necesario para traerlo a la justicia”.

    Desde el Ejecutivo también se aclaró que Apablaza no se encuentra condenado, sino acusado, tras declaraciones previas que generaron controversia.

    Argentina ofrece $20 millones por captura de Galvarino Apablaza

    Reuniones y ofensiva política

    El tema fue abordado en La Moneda, donde el Mandatario sostuvo una reunión con la directiva de la UDI para coordinar acciones en torno a la extradición.

    Tras la cita, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, indicó que el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma, acompañará a Kast en su viaje a Buenos Aires para sostener reuniones y recabar antecedentes.

    Coloma, por su parte, señaló que se están coordinando encuentros con abogados y autoridades para avanzar en el proceso.

    Argentina ofrece $20 millones por captura de Galvarino Apablaza

    Pedido de captura y recompensa

    De acuerdo con el afiche del Programa Nacional de Recompensas, el requerimiento judicial fue emitido el 31 de marzo de 2026, en el marco de una solicitud de la justicia argentina.

    El documento establece que la recompensa será entregada a quienes aporten información útil para concretar la detención del prófugo.

    Más sobre:Galvarino ApablazaArgentinaMinisterio de SeguridadGobiernoExtradiciónCapturaRecompensa

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