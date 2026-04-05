Minsal confirma renuncia de seremi de Salud de Valparaíso Aldo Ibani

El Ministerio de Salud confirmó este domingo que aceptó la renuncia voluntaria de Aldo Ibani a la Seremi de Salud de la región de Valparaíso.

En su lugar, asumirá como seremi subrogante, Carlos Zamora, quien anteriormente se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública.

El Minsal además señaló que la designación del futuro seremi será comunicada durante los próximos días.

Ibani había sido designado en el cargo hace dos días, nombramiento que estuvo marcado por diversos cuestionamientos a partir de denuncias por redes sociales, en que se le acusaría incluso de la venta de productos falsificados.

Por otro lado, el presidente del consejo regional de Valparaíso del Colegio Médico, Luis de la Torre, también cuestionó la falta de experiencia de Ibani en la gestión del sistema público.

“Resulta difícil de comprender que el nombramiento que se haya hecho sea de un profesional que tiene pocos años de experiencia posterior a su titulación, debido a que creemos que esta región requiere un seremi con un conocimiento amplio de la medicina y con una experiencia para liderar”, señaló la Torre en El Mercurio de Valparaíso.