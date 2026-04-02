Gobierno designa a Aldo Ibani como seremi de Salud de la Región de Valparaíso

El gobierno, a través del Ministerio de Salud, nombró este jueves al médico Aldo Ibani como nuevo secretario regional ministerial (seremi) de Salud en la Región de Valparaíso.

Desde la cartera, encabezada por la ministra May Chomalí, destacaron que el profesional estará a cargo de ejecutar “funciones orientadas al mejoramiento sostenido de la salud de la población”.

Asimismo, señalaron que Ibani -quien asume desde esta jornada- cuenta con experiencia en atención primaria municipal, gestión clínica y docencia en educación superior en la Universidad de Valparaíso, casa de estudios donde también se formó como médico cirujano.

El profesional también ha tenido experiencia en el sistema privado, desempeñándose parcialmente en la red Bupa, según consigna su perfil profesional.

Previo a su designación, se desempeñó como jefe del Programa de Cirugía Menor de la Corporación Municipal de Quilpué, donde estuvo a cargo de resolver atenciones quirúrgicas ambulatorias, mejorar la oportunidad de atención y fortalecer la continuidad asistencial en la atención primaria.

Tras asumir el cargo, Ibani señaló que “asumo este desafío con un profundo compromiso con la salud pública y con las personas”.

“Mi experiencia en atención primaria me ha enseñado que el sistema se fortalece cuando estamos cerca de la comunidad, escuchando sus necesidades y resolviendo de manera oportuna. Vamos a trabajar con sentido de urgencia para seguir avanzando en una salud más digna, preventiva y equitativa”, agregó.

El nuevo seremi cuenta además con un magíster en Dermopatología y Correlación Clínica por la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y actualmente cursa otro en Cáncer Cutáneo y Cirugía de Mohs en la misma institución.