“Ofensa moral grave”: Comunidad Palestina de Chile rechaza participación de empresa israelí en Fidae 2026

La Comunidad Palestina de Chile condenó este sábado la participación de la empresa israelí Israel Aerospace Industries (IAI) en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2026 a desarrollarse entre el 7 y 12 de abril.

A través de un comunicado de cuatro páginas de extensión, la agrupación palestina afirmó su “más profunda indignación, rechazo, consternación y condena” ante la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de permitir la participación de la empresa especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas militares.

“Permitir que en Chile se promocionen las armas y tecnologías con las que se está perpetrando el genocidio del pueblo palestino , que hoy son marginadas y condenadas por la mayoría de las democracias occidentales, en la principal feria de defensa del país constituye una ofensa moral grave, dolorosa e inaceptable", declararon.

Para la organización, que representa a más de medio millón de chilenos de origen palestino, la medida constituye una “decisión política grave” que no solo rompe con la línea de Estado mantenida por administraciones anteriores, sino que compromete la responsabilidad internacional de Chile frente a organismos como la Corte Penal Internacional.

En el comunicado la organización destaca la política exterior de Chile, históricamente basada en el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos.

En ese contexto, recordaron que bajo el gobierno de Sebastián Piñera se excluyó a Rusia de la Fidae 2022 por la invasión a Ucrania, criterio que luego hizo la administración de Gabriel Boric con empresas israelíes.

“Lo que hoy ocurre rompe, por primera vez, con esa línea de Estado. Se mantiene la exclusión de Rusia, pero se permite la participación de Israel, pese a que existen antecedentes igualmente graves (...) Chile deja de actuar sobre la base de principios y pasa a operar con criterios selectivos”, sostiene el documento.

En concreto, acusan que la empresa israelí invitada es una entidad estatal vinculada al desarrollo de sistemas de vigilancia y armamento utilizados en la Franja de Gaza , donde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya ha dictado medidas provisionales por riesgo de genocidio.

La agrupación expresó, además, la participación de la empresa de Israel en Myanmar en el contexto de genocidio en Rohingya. “No se trata de un hecho aislado, sino patrón de conducta de IAl en comisión de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio”, condenaron.

La organización también destacó que Chile se está alejando de la tendencia de otras democracias occidentales como España, Francia y los Países Bajos, países que han restringido la presencia de empresas israelíes en ferias como Eurosatory o Feindef.

“Permitir la participación de una empresa directamente vinculada al genocidio en Palestina, no solo es una señal política equivocada: es una decisión que tensiona la convivencia, afecta la paz social y desconoce una realidad histórica y humana evidente en nuestro país”, agregaron.

En tanto, hicieron un llamado al gobierno de Kast a rectificar esta decisión que “compromete el interés superior de Chile, debilita su credibilidad internacional y rompe con su tradición diplomática”.

Asimismo, la agrupación comunicó que están evaluando la activación de los mecanismos jurídicos disponibles frente a la presencia de personas involucradas en crímenes de guerra y de lesa humanidad en el país.

Por su parte, Maurice Khamis, presidente de la Comunidad Palestina de Chile señaló que “Chile con este gobierno por primera vez está dejando de actuar de acuerdo con sus principios de Estado y lo está haciendo de acuerdo con la ideología de turno del gobierno actual”.