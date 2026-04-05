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    Comité de APR de San Pedro de Atacama presenta recurso contra diputada Marcela Hernando por ingreso no autorizado

    En el documento se solicita, entre otras cosas, rectificación pública por parte de la parlamentaria

    Por 
    Sofía Álvarez
    Comité de agua de San Pedro presenta recurso de protección contra Diputada Hernando por ingreso no autorizado

    El Comité De Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (Capra) presentó un recurso de protección contra la diputada Marcela Hernando, acusando el ingreso sin permiso a sus instalaciones.

    En la acción, presentada durante el primero de abril, los recurrentes acusan actos ilegales y arbitrarios en torno al ingreso no autorizado de la diputada, además de la difusión, “sin base técnica, sin verificación” de un video en redes sociales aludiendo a aguas servidas, malos olores y plagas, “presentadas como denuncias de vecinos del sector”.

    “Mi deber como diputada es estar en terreno, escuchar a la ciudadanía, representarlos y constatar cuáles son sus dificultades y problemas, y eso es lo que estaba haciendo”, señaló Hernando, parlamentaria del Partido Radical.

    Respecto a la acción presentada en su contra, la diputada enfatizó en que “el problema no es el recurso, el problema es que, en San Pedro de Atacama, en sus Ayllus, hay familias que están viviendo con este problema hace años: malos olores, presencia de zancudos, condiciones que no son dignas”.

    ¿Qué pasó con Hernando y Capra?

    El documento plantea que, durante el pasado 31 de marzo, cerca de las 14:30 y en San Pedro de Atacama, la recurrida ingresó a las dependencias de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) administrada por Capra sin haber solicitado permiso ni coordinado alguna visita con la administración del Comité.

    Hernando, acompañada por al menos cuatro personas, habría entrado en el sector de piscinas de infiltración, que es parte de la operación crítica de la planta y tiene acceso limitado exclusivamente a personal autorizado, por los riesgos propios de su funcionamiento y a los protocolos de seguridad industrial vigentes. Según detalla el recurso, personal del comité le solicitó retirarse.

    “Procedió a permanecer en el lugar por un lapso aproximado de 30 minutos, durante los cuales realizó captaciones audiovisuales consistentes en grabaciones de video y registro fotográfico al interior de las instalaciones, todo ello sin contar con autorización del titular del recinto y pese a haber sido requerida para cesar dicha conducta”, recalcan en el documento.

    “Escuchamos a una cantidad importante de dirigentes vecinales que viven con el mal olor de aguas servidas, que se derraman porque la planta servida no es suficiente”, declaró la diputada desde el lugar. Sostuvo además que la planta fue dimensionada para una población que hoy fue cuadriplicada y que, cuando incrementa el flujo turístico se rebalsa. “Los vecinos están afectados, están molestos”, recalcó.

    Imagen obtenida de las redes sociales de Marcela Hernando, donde comunica el problema con las aguas servidas.

    En la causa, con rol 785 y con el abogado patrocinante Luis Fernando Díaz Muñoz, se pide una orden de no innovar, con la suspensión inmediata del video y del contenido asociado al mismo.

    Asimismo, se solicita a la Corte ordenar a Hernando a eliminar inmediatamente de todas sus plataformas digitales cualquier material audiovisual o gráfico obtenido en este ingreso a las instalaciones del Comité, además de abstenerse de generar nuevas publicaciones, reproducciones, " o de cualquier otro contenido obtenido en iguales circunstancias, que diga relación con las instalaciones y operación de Capra, sin previa verificación y sin haber sido obtenido conforme a derecho".

    Además, piden que se disponga la adopción de medidas de rectificación pública en las plataformas en las que hizo la publicación.

    “Las denuncias no se responden con recursos judiciales, se responden con soluciones concretas a estos problemas”, sostuvo la diputada.

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    Más sobre:Marcela HernandoSan Pedro de AtacamaCapraAguas Servidas

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