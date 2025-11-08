“Agrava una existente sobrecarga ambiental”: Maipú rechaza la aprobación del proyecto de planta de aguas servidas Santa María

Este jueves, la Municipalidad de Maipú rechazó el proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Santa María de Aguas Santiago Norte S.A”, que busca instalar una planta en la comuna de la región Metropolitana, precisamente en el sector de La Farfana.

El proyecto fue aprobado tras años de tramitación por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva).

Ante esto, el municipio publicó un comunicado donde estimó que “su ejecución implica agravar una existente sobrecarga ambiental para la comuna, particularmente a los vecinos y vecinas del barrio La Farfana“.

Argumentaron que “nuestra postura se fundamenta en argumentos técnicos, relacionados con la omisión de la infraestructura de agua potable, incompatibilidad territorial sustantiva con instrumentos de planificación que rigen este tipo de instalaciones, el riesgo y eventual afectación para la salud de la población, medioambiente y sistema de vida de las y los habitantes del sector, además de deficiencias presentadas en el plan de mitigación ambiental".

La declaración también ahonda sobre la vulnerabilidad del barrio La Farfana, la cual “sufre los efectos acumulativos de proyectos como emisión de gases odorantes. Actualmente este sector alberga la planta de tratamiento con mayor capacidad de América Latina que procesa el 90% de aguas servidas de la Región Metropolitana“.