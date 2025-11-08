OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    “Agrava una existente sobrecarga ambiental”: Maipú rechaza la aprobación del proyecto de planta de aguas servidas Santa María

    El municipio de Maipú destacó que el Barrio La Farfana "sufre los efectos acumulativos de proyectos como emisión de gases odorantes y alberga la planta de tratamiento con mayor capacidad de América Latina que procesa el 90% de aguas servidas de la Región Metropolitana“.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi
    Shutterstock

    Este jueves, la Municipalidad de Maipú rechazó el proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Santa María de Aguas Santiago Norte S.A”, que busca instalar una planta en la comuna de la región Metropolitana, precisamente en el sector de La Farfana.

    El proyecto fue aprobado tras años de tramitación por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva).

    Ante esto, el municipio publicó un comunicado donde estimó que “su ejecución implica agravar una existente sobrecarga ambiental para la comuna, particularmente a los vecinos y vecinas del barrio La Farfana“.

    Argumentaron que “nuestra postura se fundamenta en argumentos técnicos, relacionados con la omisión de la infraestructura de agua potable, incompatibilidad territorial sustantiva con instrumentos de planificación que rigen este tipo de instalaciones, el riesgo y eventual afectación para la salud de la población, medioambiente y sistema de vida de las y los habitantes del sector, además de deficiencias presentadas en el plan de mitigación ambiental".

    La declaración también ahonda sobre la vulnerabilidad del barrio La Farfana, la cual “sufre los efectos acumulativos de proyectos como emisión de gases odorantes. Actualmente este sector alberga la planta de tratamiento con mayor capacidad de América Latina que procesa el 90% de aguas servidas de la Región Metropolitana“.

    Finalizaron agregando que “reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo comunal, siempre y cuando éste sea justo, equilibrado y sustentable, sin profundizar las desigualdades ambientales existentes. En este sentido, supervisaremos estrictamente el cumplimiento del proyecto y acompañaremos activamente a las comunidades afectadas”.

    Lee también:

    Más sobre:La FarfanaMunicipalidad de MaipúRegión MetropolitanaPlanta de tratamientos de Aguas ServidasGases odorantesMedio ambienteContaminación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Investigan muerte de hombre tras pelea en local comercial en Iquique

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán

    Fiscalía de Puerto Montt pide a la comunidad entregar información por homicidio de joven de 23 años

    Anuncian inversión para reconstrucción de fábrica de longanizas del CET de San Carlos que inspiró película Denominación de Origen

    Hallan vehículo con más de 25 disparos en La Pintana: no hay lesionados

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    3.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    4.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    5.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos

    Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a La Serena vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a La Serena vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas
    Chile

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    “Agrava una existente sobrecarga ambiental”: Maipú rechaza la aprobación del proyecto de planta de aguas servidas Santa María

    Investigan muerte de hombre tras pelea en local comercial en Iquique

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?
    Negocios

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    Presupuesto 2026: Hacienda presentará primeras indicaciones el miércoles

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    La incendiaria frase de Esteban Pavez que irrita en Colo Colo: “La mejor institución del país es Universidad Católica”
    El Deportivo

    La incendiaria frase de Esteban Pavez que irrita en Colo Colo: “La mejor institución del país es Universidad Católica”

    Christian Garin se despide del Challenger de Lima tras caer en cuartos de final ante el local Gonzalo Bueno

    La Roja sufre un agónico empate contra Uganda en el Mundial Sub 17

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa

    Frankenstein: El síndrome de Tim Burton

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán
    Mundo

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán

    Israel anuncia la muerte de miembros de Hezbolá en nuevos ataques contra el sur de Líbano

    Zelenski denuncia que Rusia lanzó 450 drones y 45 misiles contra Ucrania

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego