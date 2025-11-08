OFERTA ELECCIONES $990
    Presidente Boric llega a Bolivia para la investidura de Rodrigo Paz: asistencia marca un hito

    El mandatario aterrizó en la ciudad de La Paz con el objetivo de asistir al cambio de mando de Rodrigo Paz, que se realizará durante la mañana de este sábado.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La llegada del Jefe de Estado se produce después de su participación en la Cumbre de Líderes de la COP30, en Belém do Pará, Brasil.

    La llegada del Presidente Boric marca un hito, ya que tras 19 años un mandatario chileno vuelve a asistir a un cambio de mando en Bolivia.

    El último precedente fue Ricardo Lagos Escobar, en la primera investidura de Evo Morales, el 22 de enero de 2006.

    El cambio de mando se realizará este sábado, y también participarán los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi.

