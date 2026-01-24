Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

Un hombre falleció la noche del viernes en la comuna de Las Condes, tras caer a un pozo de aguas servidas de un edificio mientras realizaba trabajos de mantención.

Según se conoció, el hecho se registró cerca de las 20.30 en el piso -6 del inmueble emplazado en calle Balmoral con Los Militares, en momentos en que tres trabajadores de una empresa ejecutaban la citada labor.

Ahí, por circunstancias que se investigan, uno de ellos cayó a la fosa, sin lograr salir, a pesar de que sus compañeros intentaron ayudarlo.

Al ver que no lograban resultados positivos, llamaron a personal de emergencia. En el lugar, se hicieron presentes voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), con tres carros de rescate y uno para el manejo de materiales peligrosos.

Los dos sobrevivientes fueron trasladados hasta recintos asistenciales para su evaluación, mientras continuaban las labores para recuperar el cuerpo del fallecido.

En tanto, personal de Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras indagaciones.