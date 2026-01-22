Carabineros detecta un “minimarket clandestino” que vendía drogas en Pudahuel: un hombre fue detenido

Carabineros detuvo a un sujeto que estaba oculto en un “minimarket clandestino” dedicado a la venta de drogas en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

La mañana del miércoles, funcionarios que realizaban patrullajes en la comuna, recibieron un llamado de la 55ª Comisaría Pudahuel que alertaba de una riña en una vivienda ubicada en la avenida Los Mares.

Cuando personal policial llegó al lugar, los sujetos se dieron a la fuga, dejando las puertas de la casa abiertas.

Carabineros escucharon ruidos provenientes del interior del inmueble, por lo que ingresaron, percatándose que se trataba de una especie de “minimarket” de drogas, puesto que tenía un afiche con tarifas de los diferentes alucinógenos que ofrecían y de medios de pago electrónicos .

Una vez dentro, los funcionarios se percataron que existía una gran cantidad de sustancias ilícitas dosificadas, además de dinero en efectivo, un arma de fuego (pistola incompleta) y diversas especies asociadas a la venta de drogas.

Durante el procedimiento, sorprendieron al interior del inmueble a un sujeto oculto, a quien detuvieron.

El detenido se trata de un hombre chileno, de 43 años, cuyas iniciales son G.F.V.M. Según confirmaron desde la institución uniformada, el sujeto cuenta con antecedentes penales.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público, desde donde se pondrá a disposición las diligencias para la investigación del caso.