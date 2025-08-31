Codelco informa que sismo de hoy en División El Teniente no afectó a los trabajadores

La Compañía Nacional del Cobre (Codelco) informó esta jornada que el sismo registrado al mediodía en la División El Teniente no causó lesiones en los trabajadores del yacimiento.

La cuprífera especificó que la magnitud del sismo fue de 2,3 en escala de Richter a las 12.41 al oeste del yacimiento, específicamente bajo la cota 1.518, una zona que, aseguraron, actualmente no está operativa.

Hasta el cierre de esta edición el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile no ha reportado movimientos telúricos de la magnitud indicada por Codelco, ni en la Región de O’Higgins, donde se ubica la minera.

Tras el sismo, según la compañía, se activaron los protocolos preventivos de detención de actividades y evacuación de los (as) trabajadores (as) a zonas seguras en los barrios cívicos y se informó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) al respecto.

“Codelco informa que no se han reportado trabajadores lesionados por este incidente y se encuentra evaluando las condiciones antes de definir próximas acciones al interior de la mina”, añadieron en un comunicado.

El sismo ocurre a casi un mes del accidente que acabó con la vida de seis trabajadores en el sector Andesita. En esa ocasión un movimiento telúrico de magnitud 4,2 -cuyo origen ya sea natural o provocado por la faena minera es investigado por la Fiscalía- ocasionó un derrumbe que dejó nueve heridos, un fallecido y cinco trabajadores desaparecidos, cuyos cuerpos fueron hallados en las labores de rescate realizadas en los días sucesivos.