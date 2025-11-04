Contraloría ordena a municipios adoptar medidas para prevenir el abandono de mascotas durante desalojos de tomas

La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que todos los municipios del país deben implementar acciones preventivas para evitar el abandono de animales durante los procesos de desalojo de ocupaciones ilegales de inmuebles o terrenos.

El pronunciamiento del órgano fiscalizador surge tras recibir reclamos contra las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal, acusadas de no haber seguido los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) en materia de bienestar animal.

Según constató la CGR, La Florida no mantenía un registro de los animales presentes en la “Toma Dignidad” al momento del desalojo, mientras que Cerro Navia tampoco contaba con un catastro en la “Toma 17 de Mayo”.

Estas omisiones -indicó el organismo-, impedirían garantizar la correcta protección de los animales afectados por dichos procedimientos.

Protocolo de la Subdere

De acuerdo con el dictamen, la Subdere, a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), puso a disposición de las municipalidades un protocolo tipo para prevenir el abandono animal en casos de desalojo.

Este documento incluye recomendaciones operativas y logísticas para que los municipios colaboren con las autoridades encargadas de ejecutar los procedimientos, asegurando que las mascotas reciban un trato digno y seguro.

En esa línea, la Contraloría precisó que los gobiernos locales deben aplicar medidas “adecuadas y oportunas”, entre ellas el levantamiento de un catastro previo que permita identificar los animales que habitan en inmuebles ocupados irregularmente dentro de su territorio.

El dictamen enfatiza que el abandono o maltrato de animales en el contexto de desalojos vulnera la normativa vigente sobre tenencia responsable , por lo que los municipios están obligados a garantizar su protección.

Asimismo, la Contraloría recordó que la Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía establece que las municipalidades tienen un rol activo en la promoción del bienestar animal y en la prevención del abandono.