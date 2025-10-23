Declaran alerta temprana preventiva para San Pedro de Atacama por problemas en el suministro de agua

A través de camiones aljibe se distribuirá agua en San Pedro de Atacama por una falla en la planta de tratamiento.

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la comuna de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, por la “alteración en el suministro de agua”, lo que afecta a una población de 736 personas.

Cabe recordar que los problemas en el suministro comenzaron ayer en los sectores de Villa Solor (139), Solor (509), Cúcuter (78) y Poconche (10), debido a una falla en la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa CAPRA.

Por lo anterior, durante esta jornada se realizó el Cogrid comunal, donde se determinó la suspensión de clases en los colegios de Ayllu de Solor, además de iniciar el despliegue de organismos técnicos para la aplicación de procedimientos, que incluyen la fiscalización y la toma de muestras de agua.

Además, se dispuso la entrega del vital elemento a través de camiones aljibes en los sectores afectados.

En base a lo anterior, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta junto la Dirección Regional del Senapred, determinaron la alerta temprana preventiva, la que rige desde este miércoles y hasta que las condiciones lo ameriten.

“La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza (…)”, precisó Senapred.